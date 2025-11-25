Síguenos:
Tópicos: País | Política | Presidenciales

Kast dice que reuniones con Frei y familia Piñera muestran coincidencias sobre "proyecto país"

Publicado:
| Periodista Radio: Camila López
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El republicano valoró su encuentro con el expresidente y aseguró que estuvieron de acuerdo en que "no hay libertad sin seguridad ni emprendimiento sin reglas claras".

Con los cercanos al Jefe de Estado fallecido en 2024 "hemos tenido diferencias, pero hay algo mucho más grande que nos une", sostuvo.

Kast dice que reuniones con Frei y familia Piñera muestran coincidencias sobre
 ATON

El abanderado opositor se encuentra en la Región de Tarapacá en el marco de su campaña de cara al balotaje, que disputará el 14 de diciembre con Jeannette Jara.
El candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, dijo que sus reuniones del lunes con la familia Piñera-Morel y el expresidente Eduardo Frei dan cuenta de que, por encima de las diferencias políticas, pueden encontrarse puntos de unión en torno a un "proyecto país".

 

El abanderado se encuentra en la comuna de Pica (Región de Tarapacá) en el marco de su campaña presidencial. Desde allí, señaló que la cita con el otrora mandatario e histórico DC fue "para conversar sobre lo que hoy vive Chile, sobre la crisis de seguridad, la falta de inversión y sus conocimientos como Presidente de la República y como representante de Chile en el mundo".

"Pudimos tener coincidencias en que no hay libertad si no hay seguridad y no hay emprendimiento si no hay reglas claras por parte del Estado y una buena gestión para que esas personas, que quieren invertir en Chile, puedan tener la opción de hacerlo", destacó Kast.

"También, en el día de ayer (lunes) pude estar con la (ex)primera dama Cecilia Morel y reconocer -como lo hicimos entre ambas reuniones- que hemos tenido diferencias, pero que (también) hay algo mucho más grande que nos une, que es nuestro proyecto país", expresó el otrora diputado.

Respecto a los dichos del timonel de la DC, Francisco Huenchumilla -quien dijo que el gesto del expresidente es "confuso" y "lesiona la memoria histórica" del partido-, el republicano se limitó a afirmar que lo importante es que "hacia adelante" trabajen juntos, "más allá de las diferencias políticas".

