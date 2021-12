Kast dio "por cerrado" el debate por la denuncia por acoso contra Boric: "Espero que nunca se repita"

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, expresó que se "alegra" de que su contrincante de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, haya pedido perdón a la mujer que hace unos años acusó por acoso al también diputado, y declaró que da "por cerrado el capítulo".

La polémica comenzó este viernes en el Debate Archi, cuando Kast emplazó a Boric a pedir disculpas a la mujer que lo acusó de "abuso", sin embargo, posteriormente tuvo que retractarse debido a que la denuncia conocida a través de redes sociales se trataría de una denuncia por acoso.

No obstante, este domingo se dio a conocer una carta pública de la propia víctima, quien dio a conocer que Boric le pidió disculpas por "las actitudes machistas" que tuvo hacia ella, y acusó un "aprovechamiento inescrupuloso y violento" de la derecha y, en particular, de Kast. "Desde su candidatura han utilizado mi historia, incluso han usurpado mi identidad en redes sociales y, en definitiva, me han robado mi voz para fines instrumentales y mezquinos, sin ningún miramiento al daño que eso me estaba causando", dijo.

Kast, en tanto, se refirió a esta situación esta jornada mientras realizaba una actividad con adultos mayores en la comuna de Buin. "Yo me alegro de que hoy día él haya pedido perdón, porque durante 9 años hubo una víctima que no tuvo respuesta, así que yo doy por cerrado el capítulo y espero que esto nunca más se vuelva a repetir", señaló el presidenciable de derecha.

"Nosotros jamás hemos mencionado el nombre de la víctima, lo que nosotros planteamos fue que había una denuncia pública a través de las redes sociales, que había sido avalada por otras personas que hoy día han sido electas, y lo único que nosotros planteamos, lo que yo planteé, es que Gabriel Boric tenía que aclarar la situación y yo le planteé que si él había pedido perdón por esos actos", explicó.

Por su parte, la jefa de campaña de Boric, Izkia Siches, declaró que "nuestro candidato se disculpó por cualquier actitud machista que hubiera cometido en el pasado. Ella se sintió satisfecha con sus declaraciones y emitió esta declaración que clarifica y que, esperamos, cierre este capítulo".