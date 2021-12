Kast recibió el apoyo de alcaldes oficialistas tras desayuno en La Florida

Con el apoyo de alcaldes y parlamentarios, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, realizó este sábado un desayuno con diversas mujeres en la comuna de La Florida.

En este encuentro fue invitado el también el alcalde Rodolfo Carter (La Florida), quien le entregó su apoyo a Kast de cara al balotaje, y algunos parlamentarios del oficialismo, entre ellos el diputado Diego Schalper (RN).

Junto a emprendedoras, centros de madres, dueña de casa, trabajadoras y cientos de mujeres, nos reunimos por un futuro diferente. Por La Paz y la seguridad de cada una de ellas y de todas las chilenas. ¡No están solas! https://t.co/kVrAKqoLTH — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) December 11, 2021

Tras este encuentro, Kast destacó el apoyo recibido de los distintos partidos de derecha y afirmó que "queremos ser un gobierno de puertas abiertas, un gobierno que trabaje en equipo".

"Aquí las individualidades no nos van a ayudar a salir adelante, es el equipo, el espíritu de equipo, lo que nos va a llevar a sacar adelante nuestro país. Gracias a los parlamentarios que hoy están aquí, representan también la generosidad de los distintos partidos que se sumaron a este trabajo en común. Cada familia tiene miradas distintas, pero hoy día nos une algo mucho más grande que es nuestra querida patria", puntualizó el candidato republicano.

En esta línea, aseguró que en un posible gobierno buscarán "construir una patria grande, una patria en el encuentro, en el diálogo. No queremos más intolerancia, no queremos más violencia, queremos orden, queremos justicia de verdad para que exista paz".

Tras este desayuno, Kast tendrá esta tarde un encuentro en Puente Alto con el alcalde Germán Codina y también el senador Manuel José Ossandón (RN) y su hermana y diputada del mismo partido, Ximena Ossandón.

"QUIZÁS NO PUDE EXPLICAR BIEN"

Por otra parte, el abanderado del Frente Social Cristiano reculó en sus declaraciones en el debate de ayer sobre la idea de detener a personas en sitios que no sean cárceles, indicó que "quizás me expresé mal".

"Quizás en el debate de ayer no me pude explicar bien en lo que quería plantear, pero nosotros formulamos esa parte de nuestro programa y lo que mantenemos es lo mismo que hoy día está en la Constitución. Se ha prestado para malas interpretaciones, pero lejos de nosotros pasar a llevar cualquier derecho ciudadano", indicó Kast.

"Lo que sí hay que decir es que cuando se despliega la fuerza pública, cuando hay mucha violencia las detenciones pueden ser en los recintos policiales, las detenciones pueden ser en el mismo hogar de la persona, pero bajo el resguardo y bajo la mirada atenta de la justicia", puntualizó el abanderado.

CARTER APOYÓ A KAST Y FUE CRÍTICO CON BORIC

En un punto de prensa tras el encuentro con Kast, el alcalde Carter entregó de forma oficial su apoyo a Kast de cara al balotaje del 19 de diciembre y realizó una fuerte crítica al abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

"No nos podemos olvidar que Gabriel Boric hace no más de tres años, en un arranque de sinceridad, el verdadero Boric dijo: no estoy preparado para ser presidente, lo dijo con harta sinceridad y humildad", puntualizó el jefe comunal.

En esta línea dio, cuenta que "la verdad que todavía no logra ponerse de acuerdo entre el Boric con C y el Boric con K, no sabe si va a ser el de la primera vuelta o el de la segunda vuelta, y lo que sí sabemos es que el programa de gobierno de Boric va a ser lo último que la última encuesta le diga: se va a declarar partidario del rodeo, se va a declarar admirador de los carabineros".

"El sentido común, este estallido de sentido común que fue la primera vuelta, en donde los chilenos en una enorme mayoría no son violentos, quieren cosas súper simple: una patria en paz y candidatos que no quieran retroceder a las recetas de Argentina, de Venezuela, como son los amigos de Gabriel Boric", señaló Carter.