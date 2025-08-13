Kast responde a críticas: Jamás he dicho algo distinto a que voy a cumplir con la Constitución

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, salió al paso de las críticas por sus declaraciones sobre el rol del Congreso y emplazó al gobierno a "hacer la pega".

Tras reunirse con representantes de la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC), el exdiputado respondió al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien sostuvo que la frase de Kast sobre la relevancia del Parlamento "debía ser ratificada y aclarada".

"Quiero decirles que cuando uno se postula a presidente es para hacer el trabajo y yo le diría al gobierno: 'hagan la pega, hagan el trabajo, hoy día las leyes están'", planteó la carta presidencial.

Kast añadió que "yo jamás he dicho algo distinto a que voy a cumplir la Constitución y las leyes. Fui parlamentario igual que el señor Elizalde, creo que él tiene claro cuando existen campañas de desprestigio y de mentiras, y las campañas de mentiras, difamaciones, noticias falsas, titulares falsos, de los cuales algunos se toman para después hacer campañas de desprestigio, de difamación, está recién comenzando".

"Decirle al ministro Elizalde, haga la pega, preocúpese de lo que a usted le corresponde", insistió.