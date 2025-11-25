Kast se reunió con ministro de Seguridad de Bukele en plena carrera hacia el balotaje

El candidato presidencial de la derecha, José Antonio Kast, se reunió el lunes con el ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, en un encuentro privado en medio de la carrera hacia la segunda vuelta del 14 de diciembre.

Kast explicó en un punto de prensa que Villatoro visitó Chile para una intervención académica –"no en calidad de ministro", precisó–, por lo que no quiso dar detalles de la conversación y se limitó a recordar las medidas de su programa: "Cierre total de fronteras para la migración irregular, recuperación del poder del Estado en las cárceles y la recuperación territorial".

El candidato, que visitó personalmente en abril de 2024 el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel de máxima seguridad conocida como "megacárcel" construida por el presidente salvadoreño, Naiyb Bukele, rechazó la posibilidad de enviar presos chilenos a cumplir su pena en penales salvadoreñas: "Él (el delincuente) entró a delinquir y aquí va a cumplir; una vez que cumpla, lo vamos a expulsar y jamás va a volver a entrar a nuestra patria", expresó.

Tras ganar la primera ronda, Kast ha conversado con su homólogo argentino, Javier Milei, y con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con quien también se reunió el pasado septiembre en Roma para hablar sobre las políticas que la jefa del Ejecutivo italiano está implementando en su país. En su gira de abril del año pasado también viajó a la Hungría del ultraderechista Víctor Orbán.

Tanto Kast como Milei, Bukele y Meloni participan con frecuencia en distintos foros internacionales de derecha que se celebran por el mundo, como la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés).