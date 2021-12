Kast tuvo una afable participación en show de Parisi, quien deslizó crítica a que Boric dude asistir

El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast (Partido Republicano), tuvo una afable participación este domingo en el programa "Bad Boys" que transmite Franco Parisi en sus redes sociales, instancia donde durante casi dos horas abordaron diversas realidades y propuestas sobre seguridad ciudadana, migración, vivienda, pensiones, pymes, impuestos, aguas, migración y matrimonio igualitario.

En el comienzo de la conversación, Kast se dio un par de "licencias" para plantear libremente algunas opiniones. Entre ellas estuvo el asunto de las pensiones de alimentos, en el marco del cual pesa una orden de arraigo contra Parisi -quien no está en Chile- por mantener una deuda.

Recién el viernes Kast había dicho estar "seguro de que él no quiere eludir el pago, sino lo que quiere hacer es ver si el pago es justo o no". Este domingo, en tanto, sostuvo: "No conozco el detalle, no sé en qué está (la situación judicial). Sí sé que en caso de una condena vas a tener que hacerte cargo y cumplir", le dijo.

"Hay muchas personas que cuestionan esto de que alguien tenga deudas en pensiones y que no colabore, los casos son distintos, pero la ley se tiene que cumplir y las sentencias judiciales también. Nosotros vamos a ser muy estrictos y claro en que se debe cumplir la ley", agregó.

No obtuvo respuesta ni réplica de Parisi.

Luego de ello, el diálogo siguió transcurriendo amablemente en torno a una batería de temas, con algunas coincidencias.

Incluso al hablar sobre el sistema de votación presencial que se realiza en Chile, Kast destacó que Parisi es "un gran ejemplo porque logró un millón de votos a través de la democracia digital directa, llegó al corazón de personas que optaron por mensajes en redes sociales".

Más adelante, en cuanto a la crisis migratoria, Parisi le planteó una alternativa a la "propuesta" de la zanja que pretender construir el abanderado republicano, también para evitar que la idea siga siendo objeto de "memes" en redes sociales. "Estoy acostumbrado a los memes", manifestó Kast, lo cual Parisi valoró: "Sí, eso se lo respeto".

PARISI CRITICÓ "DUDA" DE BORIC, PERO GARANTIZÓ EL MISMO TRATO

En los primeros minutos del show, que fue transmitido vía YouTube, Parisi deslizó una crítica al abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien dijo este domingo que está "evaluando" si finalmente participar el martes en el programa.

"Si el problema soy yo, yo veo como todos los políticos que me salen criticando van corriendo a darle entrevistas a El Mercurio, y sabemos lo que hizo El Mercurio, van corriendo a darles entrevistas a La Tercera, a Canal 13, a Chilevisión y Televisión Nacional, y sabemos los horrores que ocurrieron ahí. Por lo tanto, si vienen a colocar peros, yo creo que hay que tener mucho cuidado", reprochó.

Justo antes, Giancarlo Barbagelata, uno de los conductores del espacio del Partido de la Gente, le reiteró la invitación a Boric reafirmando que "nosotros conversamos y dialogamos, ese es el tono (...) tratamos a todo el mundo con respeto".

Ya sobre el final, en el programa se le dio a Kast un tiempo para que pudiera dirigirse hacia la gente del norte de Chile, donde Parisi obtuvo sus mejores resultados electorales que le permitieron posicionarse en el tercer lugar de la primera vuelta presidencial del pasado 21 de noviembre.

"Es el mismo trato que va a tener el señor Boric", remarcó Parisi.