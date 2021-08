La Lista del Pueblo no está de acuerdo consigo misma: Facción consideró "vergonzosa" la proclamación de Ancalao

Continúan los conflictos internos en La Lista del Pueblo. Bajo la denominación ''Por un Nuevo Chile'', una facción de la agrupación de izquierda, surgida tras las protestas del 18 de octubre de 2019, calificó este sábado como una "vergüenza" la forma de nominar al activista mapuche Diego Ancalao, profesor y director de la Fundación Instituto para el Desarrollo y Liderazgo Indígena, como el candidato presidencial oficial de la colectividad.

Ex militante de la Democracia Cristiana, la Izquierda Ciudadana y la Federación Regionalista Verde Social, así como ex candidato a diputado por La Araucanía por el Partido Regionalista Independiente en 2013 y a senador por la misma región (Partido Humanista-independiente) en 2017, Ancalao fue proclamado ayer como el abanderado de la organización tras imponerse sobre las precandidatas Soledad Mella (recicladora y dirigente social de Lo Hermida) e Ingrid Conejeros (ex vocera de la machi Francisca Linconao) en una consulta online que se extendió por una semana y convocó a apenas 3.572 personas.

Una definición que coronó días marcados por los traspiés que se generaron en La Lista del Pueblo con el ex sindicalista Cristián Cuevas, a pesar de que él ha decidido seguir con su aspiración presidencial, y la renuncia al movimiento de ya nueve de sus 27 convencionales.

Mediante un comunicado difundido hoy en la cuenta de Twitter @LaListaPueblo, ''Por un Nuevo Chile'' reprochó que "lo que hizo un sector de La Lista del Pueblo con la elección de la candidatura presidencial no sólo fue vergonzoso, sino que también es la demostración final de una articulación que ha intentado llevar a la Lista del Pueblo a una posición irrelevante en el escenario político del Chile actual".

"Este lamentable espectáculo, donde se pone a competir al más puro estilo neoliberal, donde ponen a dos candidatos sabiendo de antemano que no tenían ninguna posibilidad, con un candidato que lleva juntando patrocinios desde abril, logrando un tímido resultado de algo más que 3.500 patrocinios en el periodo estipulado, mientras Cristián Cuevas triplica esa cifra, lo que nos hace pensar (es) que esto ha sido una maniobra funcional a la ex Concertación o tal vez a otros intereses", acusaron.

Según ''Por un Nuevo Chile'', en la consulta se instaló "una candidatura débil, que no tiene trayectoria, no tiene origen popular y que no representa las demandas emanadas del estallido social ni las de autodeterminación de la nación mapuche".

"No hay ningún registro de Diego Ancalao liderando la lucha social y registra innumerables denuncias que lo descartarían también desde el punto de vista ético", fustigó, sin entregar detalles.

Y agregó que, por todas esas razones, no reconocen a Ancalao como abanderado presidencial, asegurando que "el verdadero candidato del pueblo es Cristián Cuevas".