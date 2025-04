Lagos Weber: El Socialismo Democrático fue lo que logró darle conducción a este Gobierno

En conversación con El Diario de Cooperativa, el senador del Partido Por la Democracia (PPD) y vicepresidente de la Cámara Alta, Ricardo Lagos Weber, comentó este martes las declaraciones del secretario general del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, quien afirmó que el Socialismo Democrático ya no existe.

La definición del PS de proclamar a la senadora Paulina Vodanovic como abanderada a las primarias presidenciales del oficialismo de junio próximo, en vez de apoyar a la exministra de Interior Carolina Tohá, la carta del PPD, dejó a los dos partidos en punto de quiebre por el riesgo de quedar ambas fuera de la carrera por La Moneda.

"El PS tiene su candidatura y el PPD la propia. Y el tiempo lo dirá", dijo Escalona en entrevista con El Mercurio el pasado fin de semana.

Frente a la percepción de fractura entre el PS y el PPD, Lagos Weber se manifiestó como un defensor del Socialismo Democrático, argumentando que ambos partidos pueden trabajar juntos para resolver los problemas que enfrenta la sociedad.

"Creo que el Socialismo Democrático, como yo lo veo, fue lo que logró darle conducción a este Gobierno. Fuimos invitados de última hora, porque competimos en primera vuelta y con la incorporación de algunos cuadros socialistas de primera línea al Gobierno del Presidente Boric y después del PPD, con Carolina Tohá de ministra del Interior, pueden definirlo como quieran, pero lo que yo vi fueron ministros de este sector llamado Socialismo Democrático el que le puso la pita al Gobierno", apuntó el senador.

"El Socialismo Democrático fue) el que reordenó la agenda, el que se hizo cargo de la agenda de seguridad con todas las dificultades, con todos los bemoles, con los resultados que no son todos los que queríamos, pero no me pueden decir que no fue con la llegada del Socialismo Democrático que se enderezó lo que fue nuestra política comercial, se retomó una senda, se dejó de lado una mirada muy distorsionadora de lo que fue nuestra historia comercial chilena (...) Yo vi muchos cambios a partir de lo que fue la contribución nuestra. No somos los mejores, pero fue una contribución, y eso es el Socialismo Democrático", añadió.

Consultado sobre si para defender la existencia del Socialismo Democrático el PPD debería estar dispuesto a retirar la candidatura de Tohá antes de las primarias en favor de la candidatura de Vodanovic, Lagos Weber respondió: "Si todo el argumento de algunos es que la elección está perdida /para la centroizquierda), yo creo que lo hacen en base a encuestas, porque suman los Kaiser, los Kast, los Matthei, los de otro lado y dicen 'mira, no nos dan los números', pero, si miro esas mismas encuestas, la persona mejor posicionada (del oficialismo), y cuesta arriba -porque, como la tenemos ahora, esta elección es difícil; abierta, pero difícil- es Carolina Tohá el mejor nombre".

En tanto, ante la pregunta de si Vodanovic debería declinar su candidatura y apoyar a Tohá (como ya lo hizo el diputado liberal Vlado Mirosevic), el militante PPD declaró que "no se trata de bajar; se trata de que entendamos cómo poder hacerlo para ofrecer algo que también siembre para mañana. Es tanto lo que nos une, el Partido Liberal lo hizo. Con el PS hemos caminado juntos en todas las elecciones desde la recuperación de la democracia y desde antes, para qué voy a recordar que el PPD se llamaba partido instrumental en su oportunidad porque fue un instrumento que se utilizó para ganar el plebiscito, para inscribirse a los registros electorales y derrotar a Pinochet".

"Si van las dos (Tohá y Vodanovic), competirán las dos de manera fraternal, porque al día siguiente hay que trabajar con el que gane. Hay que apoyarlo. Todos sabemos lo que está en juego arriba de la mesa al ir divididos como vamos. Entonces, habrá que apechugar con esas consecuencias", agregó, consultado sobre la posibilidad de que el quiebre en el Socialismo Democrático derive en el avance de dos candidaturas de derecha a la segunda vuelta.

Dichos de Matthei reflejan una "diferencia profunda de cómo entender la vida en sociedad"

En Cooperativa, Lagos Weber se sumó a las voces que condenaron que Evelyn Matthei haya calificado como "necesario" el derrocamiento de Salvador Allende e "inevitables" los crímenes perpetrados por la dictadura en sus dos primeros años, considerándolas dichos graves y sugiriendo que reflejan una desconexión con el respeto a la vida en sociedad.

"Esa declaración de Evelyn Matthei es bien grave, desde muchas aristas. Primero, sería bueno que aclarara si fue un error o es lo que piensa realmente. Segundo, si es lo que piensa realmente, estamos entonces con una diferencia profunda de cómo entender la vida en sociedad, el respeto a los demás, la capacidad de pensar distinto y de la forma de resolver los conflictos de la sociedad", dijo el senador.

El militante PPD señaló que "no estamos hablando de una mirada sobre un hecho que ocurrió en caliente hace poco tiempo; estamos hablando de décadas de un hecho que ya está más que estudiado, más que confirmado que fue lo que ocurrió y sobre eso creo que no deberíamos tener dos opiniones".

Y agregó que "el respeto a los derechos humanos no significa no preocuparse de los problemas reales de la gente, del día a día".

Finalmente, Lagos Weber afirmó que existe un sector "minoritario" que muestra "profundo desprecio" por los derechos humanos y justifica el golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos, mientra que otro se mueve entre estos extremos y puede tener una postura "de la boca para afuera" sobre estos temas debido a que "todavía hay una pulsión autoritaria en sectores" de la derecha.

"Eso —añadió—, la única forma que tengo de afrontarlo, aparte de condenarlo, es ofreciendo un mejor país, en donde se demuestre que es posible hacer muchas cosas simultáneamente, porque lo que no voy a hacer es perseguirlos, torturarlos ni exiliarlos".