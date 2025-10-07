Lagos Weber: Jara hace frente a ataques de distinto tipo y a errores del Gobierno

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD), que también es vocero de campaña de Jeannette Jara (PC), admitió que la candidata del progresismo enfrenta "ataques" de distinto tipo en estos momentos, así como debe responder por ciertos errores de la Administración Boric.

Respecto del conflicto con el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), que se desató cuando la abanderada apuntó a la lentitud de la reconstrucción tras el megaincendio en Viña del Mar, el parlamentario sostuvo en El Diario de Cooperativa que "no sé cómo terminamos (hablando de) la toma de San Antonio" en la última jornada.

Lagos Weber, que justamente representa a la Región de Valparaíso en la Cámara Alta, relevó que "la reconstrucción ha sido lenta, y eso no lo digo yo -es mi opinión, por supuesto, y la mantengo-, sino que lo dijo el mismo ministro Montes en varias oportunidades".

Dado que Montes indicó que existe un fondo de 800 millones de dólares destinados a la reconstrucción, por lo que tal desafío no es argumento para reponer la glosa republicana, el senador precisó que estos recursos deben ser "gastados en un plazo determinado, que vence en diciembre de 2026, y de los cuales creo que no se ha ejecutado ni el 15%. Entonces, si el tema no son las lucas, ¿qué es? Gestión o normativo".

En cuanto a quienes creen que estos roces reducen las posibilidades de Jara en primera vuelta, el vocero de campaña reconoció: "Esta candidatura tiene que hacer frente a muchas cosas, muchos ataques de distinto tipo, y errores no forzados del Gobierno. Creo que esto ciertamente no ayuda, porque genera un clima extraño".

"Una candidata que fue colega de gabinete del ministro Montes, tiene que salir a decirle que si tiene una acusación o preocupación, que la exprese como corresponde, en su integridad, y no en una entrevista que luego sale a aclarar dos veces en menos de 24 horas. Ciertamente genera un ruido", fustigó.