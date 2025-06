Las propuestas de Mulet, Tohá, Jara y Winter para acabar con las listas de espera

A pocos días de las primarias presidenciales, los cuatro candidatos del oficialismo participaron esta mañana en El Primer Café de Cooperativa y abordaron las urgencias en materia de salud, como el fortalecimiento del sistema público y las listas de espera en los hospitales.

Durante la conversación, los candidatos Jaime Mulet (FRVS), Carolina Tohá (Socialismo Democrático), Gonzalo Winter (FA) y Jeannette Jara (PC y AH), expusieron sus propuestas sobre la salud pública.

Mulet: Fortalecer la colaboración con el mundo privado

El candidato de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, destacó que su propuesta va por el camino de aumentar la provisión de servicios privados "si es que el Estado no tiene las condiciones y la capacidad".

"Yo creo que se ha hecho eso experimentalmente en este gobierno", reconoció, pero agregó que "hay que ir más allá", aludiendo que a que "puede irse con más fuerza sobre la Asociación Chilena de Salud, los hospitales institucionales, otros organismos sin fines de lucro o con fines de lucro para proveer rápidamente a esos 2,6 millones de chilenos y chilenas que esperan en las listas de espera y a esos 400.000 que requieren operaciones o intervenciones quirúrgicas".

"No hay que tenerle complejo a entenderse con el sector privado, con bandas de precios y precios justos y no depender solamente de la provisión de servicios de salud por parte del Estado. La salud es de interés público y eso no significa que solo lo proveer el Estado, sino que el Estado debe cuidar que se provea", sostuvo.

Tohá: El ítem donde vamos a necesitar más recursos va a ser salud

La abanderada del Socialismo Democrático, Carolina Tohá (PPD), reconoció que "el ítem donde vamos a necesitar más recursos va a ser salud", por lo que, aseveró que "quien dice que va a reducir el gasto fiscal, está diciendo: 'voy a debilitar la salud'. Para que digamos las cosas claras".

En parte, coincidió con el candidato Mulet en fortalecer las capacidades del sector público, porque "la lista espera es porque hay un cuello de botella", afirmando que "esta mayor capacidad del sector público de responder tiene que juntarse a una capacidad de colaborar con el sector privado. Y tener alianzas para que muchos servicios que los usuarios de Fonasa piden se los podamos dar a través de privados. Eso, hoy se hace, pero se podría mucho más".

Asimismo, agregó que "junto con ir fortaleciendo el AUGE, el GES recientemente incorporó nuevas patologías muy importantes, entre ellas tratamientos para personas que tienen tóxicoependencia, tratamiento de fertilidad. A eso agrego que las 20 enfermedades no-AUGE de mayor presencia, les vamos a poner plazo máximo de atención".

Winter: "Dejar plantado a un paciente será una falta grave, sumariable"

El candidato del Frente Amplio Gonzalo Winter expuso su preocupación por "la percepción de maltrato que significa cuando a la familia chilena la citan a las 8:00 de la mñana y a las 11 no hay respuesta".

Por ello, aclaró que entre sus propuestas se encuentra "establecer que dejar plantado a un paciente en el sistema de salud sea una falta grave, sumariable. Porque si no, el maltrato que le estamos dando a la gente es gravísimo".

En cuanto a las listas de espera, el diputado destacó que "hay que institucionalizar la coordinación entre los niveles, que hoy día está muy baja"; además, de instalar una "priorización según gravedad, es súper importante. Nosotros vamos a establecer en nuestro gobierno una regla: no más de 30 días de espera cuando hay sospecha de enfermedad grave para el examen, no más de 45 días para la atención especializada y no más de 90 días para la operación si es que en la atención especializada se confirma que esta enfermedad está presente".

Jara: Hay que ver mecanismos para que no sigan aumentando

Por su parte, la abanderada del Partido Comunista y Acción Humanista, Jeannette Jara, recordó que cuando era ministra del Trabajo "se firmó el convenio con la Asociación Chilena de Seguridad para ayudar a descongestionar atenciones de telemedicina y también listas de espera a precios de Fonasa. Con todo, tengo sumamente claro que las listas de espera siguen existiendo".

"Mucha de la gente que llega a listas de espera es porque ha faltado capacidad para tomar exámenes o ver especialistas en las etapas previas. La falta de maquinaria en los centro de salud es una de las principales causas que originan nuevas patologías. Entonces, una estrategia más costo-efectiva, a nuestro entender, es intervenir antes de que la lista de espera se genere. Además de despejarlas, hay que ir viendo que no se produzcan mecanismos que la sigan aumentando", aclaró Jara.

Igualmente, agregó que "sé que hay muchos temas de urgencia en la salud, pero hay temas que a lo mejor no tienen que ver con riesgo de vida, pero sí tienen con calidad de vida, como la restauración mamaria, que creo que es algo pendiente en nuestro país. Sería un buen proyecto para impulsar, es un tema que afecta a las mujeres, muy fuertemente en su autoestima".