10:35 - | "Creemos que el camino es de reencuentro, no de división", expresa Boric en sus palabras finales: "Mi Gobierno será uno de transformaciones con amplios acuerdos, y eso justamente puede garantizar estabilidad y seguridad"

10:29 - | En sus palabras finales, Kast promete que "vamos a ser el Gobierno de y para las pymes, para las personas honestas que quieren trabajar, vamos a ser el Gobierno de la seguridad, del orden y la tranquilidad"

10:28 - | #DebateArchi Inquirido por Boric sobre su propuesta de nuevo estado de excepción que permita arrestos en lugares que no sean cárceles, Kast dice que estos "pueden ser recintos policiales, que no son cárceles" #CooperativaContigo

10:26 - | #DebateArchi Kast: Carabineros de Chile sigue siendo una gran institución y no corresponde la denostación pública por situaciones que afectan a personas y no a la institución #CooperativaContigo

10:13 - | #DebateArchi Boric: En cada barrio nos dicen que se necesitan más carabineros. Tenemos que mejorar las policías, redistribuirlas de mejor manera #CooperativaContigo

10:10 - | #DebateArchi Kast: El tema de la salud es prioritario, y para las listas de esperas tenemos que generar una unión público-privada #CooperativaContigo

10:04 - | #DebateArchi Boric y el sistema previsional: Nos la vamos a jugar por el fin de las AFP porque creemos que son parte del problema, y preferimos tener un organismo público, autónomo, profesional con criterios de inversión #CooperativaContigo

09:54 - | #DebateArchi Boric le preguntó a Kast si considera dictadura al régimen de Pinochet: no le respondió y en cambio acusó al diputado que "avalar al FPMR, se reunió con el asesino de Jaime Guzmán, validó las protestas violentas" #CooperativaContigo

09:38 - | #DebateArchi Boric y el rodeo: He entendido que la gente que trabaja en el campo es la más interesada en cuidar del bienestar de los animales, por tanto debemos tener un diálogo para que no exista maltrato animal pero a la vez mantener las tradiciones

09:36 - | Boric: Jamás he planteado modificar la bandera de la que me siento orgulloso ni el himno patrio. Lo único que cambiaría es el lema del escudo, de "Por la razón o la fuerza" a "Por la fuerza de la razón", aunque quizás a José Antonio no le guste" #DebateArchi

09:34 - | #DebateArchi Boric y la idea de revisar tratados: "La revisión siempre es de carácter bilateral y jamás haríamos una revisión que vaya en perjuicio de los productores chilenos" #CooperativaContigo

09:31 - | #DebateArchi Kast defiende su propuesta de construir una zanja en la frontera: "El sentido es conducir a las personas a un paso habilitado" #CooperativaContigo

09:30 - | #DebateArchi Boric: "No quiero que pasemos del 'no lo vimos venir' del estallido social al 'aquí no ha pasado nada' " #CooperativaContigo

09:29 - | #DebateArchi Boric: Proponemos una inyección sustantiva al Fondo Común Municipal que permita una redistribución y un mínimo de 300 mil pesos per cápita, y donde los que tienen más contribuyan más #CooperativaContigo

09:25 - | #DebateArchi Kast aprovecha de criticar a Boric: "Solo renunció a su dieta en los últimos 10 días. Cuando yo fui parlamentario y candidato (en 2017) renuncié a la dieta por tres meses" #CooperativaContigo

09:23 - | #DebateArchi Kast y la descentralización: Apunta a dar "más atribuciones y competencias a los gobernadores, debemos tener planes país" que vayan más allá del color político de quien esté en el poder #CooperativaContigo

09:18 - | #DebateArchi Boric y macrozona sur: Jamás he validado la violencia, y de hecho la he sufrido. Creo firmemente que no es el camino la violencia de quienes creen que quemando iglesias lograrán algo y tampoco el de la militarización #CooperativaContigo

09:17 - | #DebateArchi Kast y su postura sobre Codelco: "Hoy no es eficiente, pero con los trabajadores tenemos que hacerla más eficiente" #CooperativaContigo

09:14 - | #DebateArchi Boric: Jamás vamos a intervenir en la libertad de prensa y de expresión, que son puntales de cualquier democracia #CooperativaContigo

09:08 - | El debate da paso al bloque de preguntas de periodistas de regiones

09:08 - | #DebateArchi "Gabriel Boric se parece cada vez más a Kast. Sólo falta que se ponga un uniforme de carabinero y salga a aplaudirlos por su gestión", le replica Kast #CooperativaContigo

09:08 - | #DebateArchi "No me parece aceptable que sencillamente termines transformándote en un candidato totalmente diferente del que te habías propuesto", emplaza Boric a Kast por los cambios en su programa #CooperativaContigo

09:05 - | #DebateArchi Boric: Ha quedado claro que Kast será el Presidente de los camioneros. Nosotros vamos a ser la Presidencia que impulsa una nueva red ferroviaria #CooperativaContigo

09:04 - | #DebateArchi Boric le responde a Kast: Decir que no he querido debatir es una mentira. Tuvimos debate de cultura, educación y ciencia; sobre la problemática del agua y otro con los gobernadores, y adivinen quién no llegó #CooperativaContigo

09:02 - | #DebateArchi En la interpelación, Kast le reprocha a Boric que ha presentado "posturas tan radicalmente distintas" y lo emplaza: "Habría sido bueno que no se escape de los debates" #CooperativaContigo

09:00 - | #DebateArchi Kast: "No les cambiaría las reglas del juego a los camioneros", en tanto que sí está de acuerdo con los "trenes de acercamiento" #CooperativaContigo

08:57 - | #DebateArchi Boric y el sistema ferroviario: "Es tremendamente importante que los camioneros entiendan que acá la combinación y aumento de trenes será para mejor", y advierte que "no aceptaremos chantajes de ningún tipo" #CooperativaContigo

08:53 - | #DebateArchi "Estamos viendo la fusión de ministerios, no la eliminación", dice Kast. Preguntado sobre cuánto se ahorraría el Estado con ello, no entrega cifra: "Más que eso, son las señales que estamos dando" #CooperativaContigo

08:51 - | #DebateArchi Frente a la sequía, Boric garantiza que "una de las primeras medidas que tomaremos será la creación de un comité hídrico de emergencia, que buscará distribuir de mejor manera los recursos que tenemos ahora" #CooperativaContigo

08:48 - | #DebateArchi Boric se compromete a "crear 500 mil empleos, en particular femeninos", en su eventual Administración #CooperativaContigo

08:47 - | #DebateArchi Kast defiende los cambios en su programa: "Hay una línea de continuidad, jamás me he querido disfrazar de carabinero, le hago caso a mis asesores. Aquí hay coherencia" #CooperativaContigo

08:43 - | Boric: Iremos priorizando, nos interesa la reforma de salud, iremos 'piano piano' en función que aprobemos la tributaria. Nuestro programa podrá ser efectivo sólo en la medida que consigamos la recaudación y crecimiento esperados #DebateArchi

08:40 - | #CooperativaContigo Entre otros puntos, Kast apuntará a promover la "independencia energética de los hogares" como una forma de bajar los precios del gas #DebateArchi

08:37 - | #DebateArchi Kast y el sistema previsional: Un aumento del 4% de cotización ayuda a mejorar la pensión y va en conjunto de otras propuestas, Pensión Básica Solidaria, aporte del millón de pesos por hijo nacido, enfrentar lagunas #CooperativaContigo

08:34 - | #DebateArchi Boric y una de sus propuestas en materia de educación: "Proponemos la condonación progresiva de la deuda educativa, tanto CAE, Fondo Solidario y Corfo" #CooperativaContigo

08:31 - | #DebateArchi Boric deplora propuestas de Kast: La rebaja de impuestos a grandes empresas y la posibilidad de arrestar a personas en lugares que no sean cárceles que propone, eso habla mucho de nuestras diferencias #CooperativaContigo

08:30 - | #DebateArchi Kast: Seguimos insistiendo en bajar la carga tributaria, y lo haremos de manera pausada y programada. Rebajaremos los impuestos a las grandes empresas #CooperativaContigo

08:26 - | #DebateArchi Sobre cómo afrontaría la pandemia en su Gobierno, Boric apunta a "reforzar la estrategia actual de TTA", en tanto que valora que "la vacunación ha sido un éxito" y le da los méritos al Gobierno y la Atención Primaria #CooperativaContigo

08:24 - | #DebateArchi Boric: "Creo en la socialdemocracia, creo en la combinación de la colaboración público-privada y no me gusta ninguna hegemonía" #CooperativaContigo

08:22 - | #DebateArchi Boric: Tenemos el deber de llegar a grandes acuerdos en los temas que les importan a los chilenos. Y todas las partes deben tener voluntad de ceder. Hay que hacerse cargo de la realidad #CooperativaContigo

08:20 - | Kast: Queremos proponerle al Congreso una modificación para estados de excepción cuando tenemos situación grave al interior del país, pero mantiene las mismas atribuciones de los actuales y complementa algunos de menos facultades #CooperativaContigo

08:17 - | #CooperativaContigo Boric: Tenemos un sistema que no está entregando pensiones dignas y mantenerlo como está no da el ancho. Planteamos un nuevo sistema de seguridad social #DebateArchi

08:15 - | #DebateArchi Sobre los fondos previsionales heredables, Boric corrige al senador Juan Ignacio Latorre (RD): "Se equivocó, no estaba al tanto del proceso de actualización del programa" #CooperativaContigo

08:13 - | #DebateArchi Kast asegura que ha tenido "reuniones con mujeres que han sido víctimas de la violencia" #CooperativaContigo

08:12 - | #DebateArchi Kast tilda de "caricatura" las críticas hacia él sobre políticas para la mujer: "Si hay algo que nos interesa es resguardar y proteger sus derechos. Ahora quedó más claro en mi plan de Gobierno" #CooperativaContigo

08:09 - | #CooperativaContigo Eduardo Martínez, presidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile, da comienzo al #DebateArchi:

08:08 - | Se alista el inicio del #DebateArchi: candidatos Boric y Kast se toman la foto oficial #CooperativaContigo

07:37 - | El de hoy es uno de los debates en que se verán las caras antes de la segunda vuelta del 19 de diciembre: el siguiente será el próximo lunes en televisión, bajo la organización de Anatel