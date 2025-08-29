Lautaro Carmona: No he perjudicado en absoluto la campaña de Jeannette Jara

El timonel del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, descartó este viernes que esté perjudicando a la campaña de la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara.

La semana ha estado marcada por las disputas entre dirigentes del PC, en el que milita la postulante a La Moneda, y las demás colectividades oficialistas luego de que Carmona criticara al exministro de Hacienda Mario Marcel, a quien cuestionó por dar prioridad al equilibrio fiscal por sobre las necesidades sociales.

El máximo dirigente del PC fustigó que se hubiera privilegiado el equilibrio fiscal por sobre las necesidades de la gente, lo que fue rechazado por representantes del Gobierno, del comando de Jara, de la alianza que lo sustenta y la propia candidata, quien afirmó que "no comparto en absoluto" sus palabras.

Incluso desde quienes fueran personajes de la Concertación, como Ignacio Walker y Nicolás Eyzaguirre, cuestionaron las intenciones de Carmona en esta disputa.

Afuera del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en Santiago Centro, Carmona compareció ante la prensa y se mostró molesto con las críticas de otros sectores de la coalición: "Perdón, yo no he hecho nada que signifique asumir culpas. Yo no vivo en un plano de cosas culposas. Yo tengo una obligación política porque represento a una organización política que tiene un punto, una mirada, como otros también la tienen y, cuando otros la expresan, yo manifiesto que no las comparto, pero que respeto la mirada de otros".

"Me parece que, si tenemos diferencias, que cursen las diferencias, que lo hagan con altura de miras, con respeto", exhortó el presidente del PC, en un llamado a mantener un debate con altura de miras.

"Somos gente que lleva un tiempo largo en la política, porque yo podría decir: bueno, ¿quién socavó la candidatura de (Carolina) Tohá? ¿Los que estaban detrás de esa campaña?", sostuvo.

"Me la ha jugado por entero" por Jara

Carmona enfatizó que el apoyo suyo y del PC a la campaña de Jara es "absolutamente" total: "Es cosa de ver la gira de Jeannette Jara, ¿están ausentes los comunistas en la gira? Claro, la abre lo que más puede, que se integren en todo, pero nadie puede decir que el Partido Comunista en ninguno de los puntos en que ha estado Jeannette ha estado ausente y no ha sido entusiasta, creativo, comprometido, en buen tono, unitaria y eso, ¿quién lo dirige? El Partido Comunista", recalcó.

Sobre sus dichos acerca de Marcel, el dirigente explicó que sus comentarios "tenían un contexto muy preciso y concreto, por tanto, no voy a hacer un debate mayor de un hecho, una anécdota, que no está dentro del cuadro que quieren construir".

Consultado si cree que ha perjudicado la candidatura de Jara, el líder comunista lo desestimó: "No he perjudicado en absoluto. Me la ha jugado por entero y creo que el lugar que tiene la campaña es cumpliendo lo que el partido acordó", dijo.

"Yo no voy a polemizar con la candidata, porque el partido acordó una autonomía en la actuación de la candidata y todo comentario, opinión, posición que expresa ella no va a sacar comentario en mi parte", sentenció.

"Hasta el final" con Jadue

Uno de los puntos de conflicto que ha tenido Jara con su propio partido fue la designación del exalcalde Daniel Jadue como candidato a diputado, pese a que está acusado por delitos económicos en el caso de las Farmacias Populares y su postulación es imputada por ello.

La carta presidencial se mostró incómoda por esta decisión y afirmó que hubiera preferido que el exjefe municipal de Recoleta se concentrara en su defensa.

Requerido sobre esta controversia, Carmona dijo que "hasta el final" respalda la candidatura de Jadue.