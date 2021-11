Liberado el sujeto que estaba armado cerca de una actividad de Kast: Detención fue "ilegal"

En libertad quedó el sujeto que fue detenido ayer martes en el sector de Rinconada de Maipú por portar distintas armas, a minutos de que el candidato presidencial José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) realizara una actividad -que no se concretó en ese lugar-.

Según los antecedentes conocidos la última jornada, el joven llegó hasta el sector y se mantenía a cerca de 50 metros del recinto donde iba a tener lugar la actividad, sacando fotos de la entrada de éste, por lo que Carabineros le realizó un control de identidad, al que opone resistencia, y entre sus pertenencias se le halla una manopla, un cuchillo y una pistola de aire comprimido.

Este miércoles fue pasado a control de detención, la cual, sin embargo, fue declarada ilegal por la Justicia.

De acuerdo con La Tercera, el abogado defensor, Matías Gatica, expuso que su representado "tiene irreprochable conducta, anterior" y cuestionó que "al no haber indicio alguno para proceder por parte de los funcionarios policiales del control de identidad, en virtud de lo que establece la ley, y en haber existido un posterior registro a sus vestimentas, toda la evidencia de este procedimiento no sujeto a la ley, deviene de ilícita y no es posible considerarla para establecer el hecho punible, ni la participación de mi representado".

El planteamiento fue acogido por el tribunal al estimar que no existían antecedentes "suficientes serios, objetivos, que dieran cuenta que el detención hubiese cometido un delito o estuviera pronto a cometerlo", y que adempas "ha sido formalizado por delitos, más bien faltas, que tiene únicamente una sanción de multa".

La Fiscalía de Maipú, de todos modos, le imputó los delitos de porte porte de arma punzante, de elementos destinados a cometer delitos y maltrato de obra a Carabineros, ya que presuntamente golpeó a los policías para evitar su detención. En detalle, el fiscal adjunto Alejandro Vidal apuntó una pistola a postones de calibre 4,4, un cortaplumas de 14 centímetros de hoja y 17 de empuñadura, además de 100 postones de plomo calibre 4,5.

Se otorgó un plazo de 100 días para la investigación, y al sujeto se le prohibió salir del país.

El tribunal también instruyó oficiar a la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros debido a la actuación administrativa de la institución, que no entregó antecedentes del arresto al defensor penal, agregó el rotativo.