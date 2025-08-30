Longton: Chile Vamos "no puede darse el lujo" de condicionar apoyo a Kast en eventual balotaje

El diputado de Renovación Nacional Andrés Longton expresó en Cooperativa que su sector, Chile Vamos, "no puede darse el lujo" de condicionar su apoyo al candidato republicano, José Antonio Kast, en caso de que dispute un eventual balotaje, pese a los roces mantenidos con él durante las campañas.

"Yo voy a apoyar al de derecha que pase (a segunda vuelta). A la única persona que no apoyaría por ningún motivo es a (Jeannette) Jara. En ese sentido, yo no me pierdo ni un segundo", partió diciendo el parlamentario, desde su posición personal, en El Diario de Cooperativa.

Consultado al respecto sobre la "campaña asquerosa" que la candidata de su sector, Evelyn Matthei, denunció que Republicanos hizo en su contra, Longton sostuvo que, pese a fue algo "totalmente reprochable, una cosa es una situación puntual que deben ser corregida, enmendada, conversada y solucionada; y otra cosa es un proyecto político de país que afecta a todo Chile".

En esta línea, el legislador manifestó que su coalición "no puede darse el lujo" de condicionar ese respaldo "dependiendo de ciertos elementos del programa" republicano: "Tenemos que dar un apoyo contundente y en razón de ese apoyo, después (del balotaje) si sale todo bien, nos sentaremos a conversar respecto a los lineamientos o no", expresó.

"No podemos perder ni un segundo en esa conflictividad o en eventuales diferencias que, en definitiva, nos vean desunidos. Yo creo que eso sería muy perjudicial para el país y respecto a una segunda vuelta en que desde el primer minuto tenemos que estar unidos en torno a la candidatura que pase, que en este caso creemos y estamos convencidos que que debe ser Evelyn Matthei", señaló.

"Sin duda" se cometieron errores en la campaña de Matthei

Longton reconoció que la campaña de la exalcadesa "costó arrancar y, cuando cuesta, obviamente uno va trastabillando porque va viendo una estructura (comuicacional) que no va cuajando. Y como no va cuajando, se corre el riesgo de cometer errores. Y yo creo que que se cometieron algunos, sin ninguna duda".

"Pero también quiero relevar de que Matthei es una candidatura que estuvo posicionada en el primer lugar durante los últimos dos años al menos, que tuvo una gran exposición y, claramente, con eso también corre muchos riesgos de sufrir traspiés, ¿no? Son personas que están todo el día expuestas ante los medios de comunicación, sujetas a cuestionamiento y eso claramente puede pasar", agregó.

Sin embargo, el diputado RN afirmó que ahora están "en una etapa donde esto está enrielado y estructurado, con un relato y propuestas claras y la mirada de Evelyn Matthei está en propuestas para el país en las materias que más nos afligen: crecimiento económico, seguridad y salud".