Maldonado y candidatura presidencial: He demostrado consecuencia y me hace una alternativa confiable

El presidente del Partido Radical (PR) y precandidato presidencial, Carlos Maldonado, indicó que ha demostrado "una consecuencia, una coherencia, una transparencia" en su actuar, por lo que, a su juicio, lo hace ser "una alternativa confiable para liderar un proceso que va a ser sumamente complejo" en el país, como lo es el proceso constituyente, cambios sociales, impulso económico y mantener la estabilidad política.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el ex ministro de Justicia durante el primer mandato de Michelle Bachelet fue consultado por qué él sería una buena carta presidencial y explicó que "he demostrado una consecuencia, una coherencia, una transparencia en el actuar a lo largo de mi vida, y como político y como candidato ahora, como quedó patente ante todo Chile el 19 de mayo en el Servicio Electoral".

"Creo que me hace una alternativa confiable para liderar un proceso que va a ser sumamente complejo el próximo año en términos de la cantidad de desafíos simultáneos que tiene Chile: de acompañar el proceso constituyente, producir cambios sociales profundos, mantener la estabilidad política, impulsar la economía, y la verdad es que yo creo que la buena política, que es la que como PR y yo como candidato presidencial trato de realizar y practicar cada día y demostrar con mi conducta, yo creo que merece confianza de la gente", agregó.

En esa línea, Maldonado sostuvo que espera que el próximo 21 de agosto, cuando se realizará la consulta ciudadana de Unidad Constituyente para definir un candidato único, "la gente premie eso y no premie otro tipo de actitudes que hemos visto más relacionadas con la operación política, la calculadora, la especulación y yo creo que eso a mi me parece que no es buena política".

Además, lamentó que "hubiera querido estar en la primaria legal porque era la participación y la expresión más puramente ciudadana", y que promovió una "primaria digital", pero que "no estuvieron todas las voluntades políticas necesarias", apuntando que "lo que necesitamos que las decisiones sean realmente democráticas y se tomen por la gente y no por las estructuras partidarias y yo espero que tengamos ojalá una buena participación", aunque "no es el escenario ideal".

"La presidencia del Senado no la veo compatible con estar en contienda electoral"

Respecto a Yasna Provoste, quien lanzó su candidatura presidencial por la Democracia Cristiana y aún ejerce como presidenta del Senado, el timonel del Partido Radical criticó que "no estuvo disponible para las primarias de mayo, y dijo que no quería improvisar, pero mire cómo estamos improvisando ahora".

"Creo que en la vida uno se debe dejar pautear por su conciencia, actuar correctamente, yo creo que una función institucional, republicana, como es la presidencia del Senado, no la veo compatible con estar en plena contienda electoral de la primaria de un sector político determinado, pero bueno, cada quien tiene su propio juicio ético sobre cómo hace las cosas y cómo se dedica a la política", acotó Maldonado, añadiendo que "yo separaría los dos roles" y que "si quiere seguir en este cargo y a mi me parece que la ciudadanía juzgará".