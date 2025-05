Marco Enríquez-Ominami confirmó que buscará su quinta candidatura presidencial

Por quinta vez consecutiva, el exdiputado Marco Enríquez-Ominami anunció este lunes que buscará participar en las elecciones presidenciales de noviembre próximo.

A través de su cuenta de X, ME-O manifestó que "no me dejaron entrar a la primaria. No me respaldan las cúpulas, pero tengo algo más fuerte: tu rabia, tu esperanza, tu voz".

"Apoya mi derecho a competir y representarte. Por las pensiones, por los sueldos, por las injusticias y abusos. Voy si tú vas conmigo. Yo estoy disponible a dar la pelea. Decide tú si debo ser candidato, patrocina mi candidatura", pidió el cineasta que requiere de 40 mil firmas.

En 2009 fue la primera vez que ME-O intentó llegar a La Moneda en las elecciones donde obtuvo el 20,13% por ciento, quedando en tercer lugar, sólo detrás de Eduardo Frei y Sebastián Piñera. Volvió a intentarlo en las presidenciales de 2013, 2017 y 2021, cuando alcanzó el 7,61% de los votos.