Matthei defendió su "video alegre y buena onda" contra Jara, Kast y el Gobierno

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, defendió el "video alegre y buena onda" que hizo en contra de sus contendores Jeannette Jara y José Antonio Kast, además de criticar al Gobierno.

La pieza audiovisual, que contiene una canción urbana con letras que apuntan hacia los aludidos, sacó ronchas al interior del Partido Republicano, que llamó a no generar divisiones al interior de la oposición de cara a las elecciones presidenciales.

El estribillo de la canción expresa "no soy Kast, no soy Jara, soy Evelyn mirando pa' delante", mientras que arremete contra "los amigos y embajadores" del Gobierno de Boric, que "salieron todos millonarios".

"A ver, nuestro video es un video alegre, buena onda, lo pasé espectacular grabándolo, (y) claramente (está) dirigido a los jóvenes", partió diciendo Matthei tras participar de un encuentro de oración con el cardenal Fernando Chomali en la Catedral de Santiago.

"El video contiene obviamente una crítica fuerte a este Gobierno, porque nos está dejando peor en todo. Y respecto de Kast, claramente tenemos proyectos políticos distintos y son distintas candidaturas", argumentó.

"Eso es sano y es bueno: nosotros habíamos llamado a una primaria y no hubo primaria, y entonces estamos marcando las diferencias. No hay nada de malo en ello", defendió Matthei.

A raíz de la polémica que levantó, el video acumula casi 1,4 millones de visitas en un día.

Kast: "Fue una mala idea"

Kast expresó que la canción "fue una mala idea de quien le recomendó hacer algo de ese estilo (a Matthei) los últimos días de campaña".

En otro tema, el diputado Christian Labbé, jefe de campaña de Johannes Kaiser, afirmó que una condición fundamental para entregar respaldo en un eventual balotaje es estar de acuerdo con principios "intransables" como los valóricos, la reforma al Poder Judicial, el cierre de fronteras y la relación con Bolivia.

Además, añadió que un eventual Gobierno del libertario no incluiría a Demócratas ni Amarillos, y reconoció que hay reparos con Evópoli.

Kaiser reforzó esta idea: "Hay un plano que es la conformación de Gobierno, que se produce después de la segunda vuelta. Y el otro plano es la elección de la segunda vuelta".

"En esa elección, con toda la simpatía que le tengo a la candidata Jeannette Jara, ni cantando voy a votar por ella ni voy a llamar a votar por ella. Entonces, quien pase al balotaje va a tener nuestro respaldo en oposición a la candidata de continuidad de este pésimo Gobierno", reiteró.

"Después de la segunda vuelta, se abre otro capítulo que es el de la conformación de Gobierno, y ahí cambian naturalmente las condiciones. Y no estamos dispuestos a cambiar algo que consideramos correcto y necesario para nuestro país", adelantó el diputado.