Matthei en el cierre de su campaña: "Hay un triple empate entre los candidatos de la derecha"

La candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, lamentó en el cierre de su campaña no haber logrado la unidad de la derecha ante lo que aseguró es "un triple empate" junto a José Antonio Kast y Johannes Kayser.

En el Estadio Monumental, Matthei remarcó que "reiteradamente insistí en que debíamos hacer una primaria amplia de la centro-derecha, que evitara una disputa electoral agotadora y estéril".

La exalcaldesa aseguró, en medio de la veda electoral, que "tenemos un triple empate entre los tres candidatos de derecha. Estamos todos empatados. Cualquiera de nosotros puede pasar a segunda vuelta".

"Es evidente -agregó- que la única que asegura el triunfo ante la candidata comunista continuadora de este gobierno soy yo".

Foco en seguridad y respaldo a Carabineros

En cuanto a sus propuestas, Matthei sostuvo que, de llegar a La Moneda, "vamos a recuperar la seguridad con determinación, con autoridad, con inteligencia y con sentido común".

"Vamos a enfrentar al crimen organizado con toda la fuerza del Estado, vamos a respaldar y a devolverle el respeto a Carabineros y a nuestras Fuerzas Armadas, y lograremos que los chilenos puedan volver a caminar tranquilos por nuestras calles. ¡Lo vamos a lograr!", expresó la exalcaldesa de Providencia.

El respaldo de Matthei a Carabineros hace alusión a lo ocurrido en el cierre de campaña de su contendora del oficialismo, Jeannette Jara, en Maipú, donde se escuchó la consigna "el que no salta es paco" mientras la candidata intervenía.

El aforo del recinto se redujo a un cuarto de su capacidad total para el evento, por lo que se dispusieron solo los sectores de bajo marquesina, tribunas laterales y una parte de la cancha para recibir a los asistentes.

La candidata pidió -previamente- a los asistentes llevar banderas chilenas y también un chaleco reflectante amarillo, en alusión a su recordado video de 2019.