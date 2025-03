Matthei en proclamación Evópoli: "Es imperdonable lo que el Gobierno ha hecho a nuestro país"

El Consejo General de Evópoli oficializó este sábado su apoyo a la candidatura a Evelyn Matthei, sumándose así a RN y la UDI, y consolidando su figura como la abanderada única de Chile Vamos.

En su discurso, ante los militantes reunidos en la sede del Congreso en Santiago, Matthei agradeció el apoyo y resaltó que su proclamación representa un compromiso con la unidad del sector.

"Esta nominación es más que un acto de apoyo a una persona; es un acto político en favor de la unidad de la centroderecha chilena", afirmó la exalcaldesa.

"Unidad hasta que duela, unidad hasta que duela, debe ser nuestro lema, porque sin unidad, no lograremos poner a Chile de pie", enfatizó, invitando a otros sectores de la oposición a sumarse a un proyecto colectivo para "superar la crisis actual".

Recordó que en la última elección presidencial hubo múltiples candidatos de derecha, lo que generó división, y aseguró que en esta oportunidad, la gente exige cohesión.

En su intervención, la exministra subrayó la importancia de trabajar en conjunto para enfrentar los principales desafíos del país, como la crisis de seguridad y el estancamiento económico.

Matthei también se refirió a la necesidad de fortalecer las instituciones y garantizar el bienestar de la población. "Es imperdonable lo que este Gobierno le ha hecho a nuestro país", sostuvo, asegurando que su candidatura buscará ofrecer una gestión seria y responsable.

Finalmente, Matthei reafirmó su compromiso con la unidad del sector y con la "conformación de una lista parlamentaria única que permita recuperar el país".

"La política no es imposición, es consenso. La política es diálogo, no atrincheramiento. La política es hablarles a las grandes mayorías, no a grupos identitarios que sólo se preocupan de hacer valer su verdad", concluyó.

Más temprano, en El Diario de Cooperativa, el subjefe de la bancada de diputados de Evópoli, Jorge Guzmán, afirmaba que Matthei debía "representar las ideas de una derecha que es liberal, que busca reformas importantes", y descartaba seguir insistiendo en una primaria con la ultraderecha de los republicanos y libertaris.