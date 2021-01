Matthei rechaza primaria interna UDI y quiere ir directo a la de Chile Vamos

La alcaldesa y presidenciable UDI, Evelyn Matthei, manifestó su rechazo a participar de una primaria interna del partido y aseguró que "lo mejor" es ir directo a la definición del bloque oficialista Chile Vamos.

Consultada por La Segunda, la autoridad de Providencia apuntó que incluso ya conversó el tema con su contendor en el gremialismo, el también alcalde Joaquín Lavín.

"Ambos tenemos claro que la mejor opción es que participemos de una primaria abierta (de Chile Vamos), no con un número recudido de votantes solo del partido, sino con una gran convocatoria que valide nuestra opción presidencial", sostuvo Matthei.

De todos modos, puntualizó que "la nueva directiva -liderada por Javier Macaya- ha sido clara en que algo que se verá en abril", tras las elecciones de convencionales, municipales y de gobernadores regionales. "Lo que más les gusta es que la buena relación que tenemos con Joaquín finalmente llevará a que esto se defina en esa fecha con el acuerdo de seguro de ambos por una primaria abierta, estoy segura".

Matthei cree que, en caso de darse ese escenario, "no habrá ninguna división" en la UDI.

Lavín, por su parte, no respondió al vespertino, pero desde su comando transmitieron que el alcalde no descarta ir junto a Matthei a la primaria oficialista; recordaron, además, que en 2017 RN llevó dos cartas: el Presidente Sebastián Piñera, candidato oficial de esa tienda, y el senador Manuel José Ossadón.

PARLAMENTARIOS DIVIDIDOS POR RIESGO DE DISPERSIÓN DE VOTOS

Sin embargo, hay parlamentarios que creen que existe riesgo de dispersión de votos. Consultados por La Segunda, cuatro legisladores gremialistas prefirieron no responder, otros 12 no contestaron; pero de los otros 12 que sí hablaron, ocho ven ese peligro.

En ese grupo están los senadores Iván Moreira, Claudio Alvarado, José Durana, David Sandoval y los diputados Nora Cuevas, Renzo Trisotti, Pedro Álvarez-Salamanca y Patricio Melero, quien prefieron que la UDI tenga una candidato único.

"No llevar una candidato único debilita nuestra competitividad y podríamos terminar, por esa división, facilitando que sea elegido alguien que no sea de la UDI", dice Melero, otrora timonel del partido.

Otros cuatro no ven problemas en que vayan Matthei y Lavín. Entre ellos están la anterior presidenta gremialista, senadora Jacqueline van Rysselberghe, quien considera que "no corresponde el argumento de que sería un error llegar con dos candidatos; tiendo a pensar vayan dos candidatos no es un problema, ambos pueden ganarle a la izquierda".