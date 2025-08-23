Matthei se involucra en polémica entre Kast y Jara: "La gente está cansada de dimes y diretes"

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se involucró esta mañana en la polémica por las críticas que hizo Jeannette Jara al programa de José Antonio Kast, y aseguró que sus propuestas resuelven los problemas de la ciudadanía.

Tras el lanzamiento del programa del candidato republicano, José Antonio Kast, la abanderada del oficalismo y la DC, Jeannette Jara, criticó que las propuestas económicas son "para la galería" y castigan a los adultos mayores.

Ante esto, el comando del candidato respondió mencionando que "Jara no solo conoce su programa, sino que también critica el de los otros sin leerlos".

En ese contexto, la abanderada Evelyn Matthei quiso entrar a la polémica y afirmó que "la gente está casada de los dimes y diretes. Quieren que le soluciones sus problemas. No quieren extremos, ni uno ni otro, sino que quieren seguridad, pega".

De esa forma, enfatizó que "eso es lo que nosotros ofrecemos con propuestas muy concretas y con mucha seriedad".

"Es un programa que se va a ir desarrollando con el tiempo"

Por su parte, José Antonio Kast sigue desplegado por el país y se encuentra en la Región del Biobío para participar en el evento "Biobío con Kast", además, de realizar el lanzamiento regional del Partido Social Cristiano.

En ese contexto, el republicano afirmó que "hemos hecho un trabajo en conjunto con el Partido Social Cristiano para levantar un programa de gobierno. Entre todos, el día jueves presentamos nuestro proyecto de gobierno que tiene estos ejes principales".

"Es un programa de gobierno que se va a ir desarrollando en el tiempo. Fijamos los tres grandes ejes, establecimos las prioridades en cada uno de esos ejes y hoy día con nuestros candidatos vamos a desplegarnos por Chile", sostuvo.

Y complementó que "vamos a ir conversando con distintas organizaciones para poder recoger sus inquietudes, para que ellas también nos colaboren en las propuestas que hemos hecho, en nuestros planes".

En tanto, en la última encuesta Panel Ciudadano UDD, el republicano se anotó el primer puesto con un 28% de las preferencias, poniendo en el segundo lugar a Jeannette Jara (25%); tercer lugar, Evelyn Matthei (14%), cuarto, Franco Parisi (9%) y Johannes Kaiser (8%).

Respecto al Partido Nacional Libertario, fundado por Kaiser, alrededor de 70 militantes le enviaron una carta pidiendo que baje la candidatura parlamentaria de Constanza Flores por haber apoyado el "octubrismo". Acusan al vicepresidente, Hans Marowski, de desprolijidad política.