Mauricio Morales: "Boric tiene más posibilidades de avanzar hacia votantes de centro"

El analista político y académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, analizó en Cooperativa la segunda vuelta presidencial que enfrentará a los candidatos José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad).

El experto señaló que "Boric tiene más posibilidades de avanzar hacia votantes de centro, pero el gran problema es que el Partido Comunista no le está haciendo la vida muy fácil. De manera justificable o comprensible, el Partido Comunista no quiere que le cambien el programa, porque ya, al parecer, le cambiaron el candidato, debido a que (Boric) se ha estado reuniendo y recibido apoyos por parte de la ex Concertación".

"(Daniel) Jadue salió casi descalificando a los votantes de Parisi, por lo tanto, la situación de Boric es bastante compleja", indicó el politólogo, asegurando: "No por él, sino que por la actitud que han tomado parte de los dirigentes del PC que, en lugar de cooperar o contribuir, le han ido colocando barricadas en el camino".

Respecto a José Antonio Kast, el analista explicó que "la tiene difícil por razones distintas: Kast tiene un bloqueo que se expresa de manera muy clara en el análisis de la primera vuelta electoral. La relación o la correlación que hay entre la votación de Kast y la votación del rechazo por comuna es altísima".

"Kast conquistó muy poca votación en lugares donde el Apruebo ganó -explicó el académico- de hecho, si análizamos las bases electorales de Kast, ganó de manera fácil en Angol, Victoria, Lumaco, Curarrehue, Tirúa, Ercilla, entre otras. Comunas donde el rechazo no le fue mal".

"El bloqueo que tiene Kast hacia el centro es mucho más estructural que político... En el caso de Boric es más político que estructural, por eso a Boric le es un poco más fácil acceder hacia votantes de centro", cerró Morales.