"Me da lo mismo": Sichel le bajó el perfil a eventuales apoyos de RN a Kast

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, abordó el presente de la coalición y el eventual apoyo de díscolos de Renovanción Nacional (RN) a la candidatura del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Un grupo de diputados de RN -Leonidas Romero, Miguel Mellado, Camila Flores, Francesca Muñoz, Eduardo Durán, Harry Jürgensen y Cristóbal Urruticoechea- busca que su partido les dé "libertad de acción" de cara a las elecciones presidenciales de noviembre para así apoyar al candidato republicano.

"Voy hacer algo que es bastante distinto a lo que tienden a hacer muchas veces en la política, buscar la polémica: me da lo mismo. Nuestra preocupación va a ser tener un programa de Gobierno que interprete a esos chilenos", señaló Sichel.

"Pretendo ser presidente de todos los chilenos, no de un partido, no de algunos partidos. Que apoyen todos los que quieran a José Antonio Kast, no tengo ningún complejo con eso. Básicamente él decidió correr solo, con un proyecto propio, con un proyecto individual", argumentó el ex ministro de Sebastián Piñera.

CHAHUÁN DESCARTA APOYO A JAK

En esta línea, el presidente de RN, Francisco Chahuán, aseguró que la colectividad está detrás de la candidatura de Sichel.

"Tanto los partidos como los pre candidatos de Chile Vamos estamos todos detrás de el ganador de la primaria que es Sebastián Sichel", manifestó el timonel. "La reunión con Joaquín Lavín marca también lo que ha sido la tónica, en que todos los partidos de Chile Vamos estamos trabajando para que Sebastián Sichel sea el ganador de la próxima elección presidencial y, por supuesto, nuestra gran responsabilidad es tener un parlamento para Sichel", añadió el senador.

MACAYA PIDE RECOGER ASPECTOS ESENCIALES DE PROGRAMAS DE LOS EX CANDIDATOS DEL SECTOR

Respecto a la reunión que tuvo Sichel con el ex alcalde de Las Condes Joaquín Lavín, el presidente de la UDI, Javier Macaya, enfatizó que es importanque la candidatura presidencial de Chile Vamos recoja los "aspectos esenciales" de los programas de otros candidatos de las primarias del sector.

"Es muy relevante que Sebastián Sichel recoja los aspectos esenciales, no solamente de las candidaturas presidenciales de Chile Vamos, sino que también de relatos que están conectando con el sentido común ciudadano hoy día", señaló el diputado gremialista.

"La integración social que ha levantado durante los últimos años Joaquín Lavín es parte de ese relato: que requiere nuestro sector, que requiere una candidatura presidencial; donde no importe en el lugar donde nazcas para acceder a servicios de buena calidad en materia de salud, educación", agregó.