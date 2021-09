ME-O: Tenemos la energía que no tiene Unidad Constituyente y las cicatrices que le faltan al Frente Amplio

El fundador y candidato presidencial del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, aseguró este miércoles en Cooperativa que su campaña tiene "más energía y cicatrices" que sus rivales de la centroizquierda y de izquierda, aunque adelantó que se necesitará más votos que la de estas coaliciones para poder ganar las elecciones.

"Consideramos que tenemos la energía que a mi juicio no tiene la Unidad Constituyente y las cicatrices que a mi juicio no tiene el Frente Amplio, dos coaliciones muy importantes, necesarias para un gobierno y urgentes para ganar en primera vuelta, pero no es suficiente", advirtió el líder del PRO en diálogo con El Diario de Cooperativa.

Ante esto, el abanderado afirmó que buscará "a todos los que quieran un cambio radical pero en paz" de cara a una posible segunda vuelta presidencial en diciembre, aunque adelantó que "está difícil, pero perseveramos".

"No se trata de mi aspiración, se trata, a mi juicio, de que hay una amenaza muy seria para que se acaben las AFP y es la (Convención) Constituyente. Quizás ahí está la oportunidad de que se termine un modelo educativo que me parece injusto para los niños, lo mismo en materia de pensiones, en materia de sistema político", puntualizó Ominami.

Sobre el sistema de pensiones, también aseguró que "voy a juntar fuerzas con la senadora Provoste y el diputado Boric para que derrotemos a las AFP, que son las verdaderas, a mi juicio, dueñas del Gobierno, dueñas de la agenda del Presidente República y dueñas de la agenda de Sichel".

En esta línea, dio cuenta que sus propuestas presidenciales están por el "fin de las AFP, un plan de emergencia nacional, eliminar la UF y devolver el IVA de los medicamentos de los adultos mayores".

Apoyo al cuarto retiro

Por otra parte, Ominami aseguró que "claramente" se justifica un cuatro retiro de los fondos previsionales por la situación actual que vive el país por la pandemia y sus efectos económicos en la población, aunque se trate -detalló- de "una política de derecha" y que rompe principios del progresismo.

"En Chile se triplicaron los hogares que no tienen ingresos en tres años, de 158 mil a 431 mil hogares, es decir, 1.600.000 personas que no tienen ingresos", destacó el candidato presidencial, quien afirmó que esta medida permitió que la crisis "no fuera tan grave".

El fundador del PRO, en esta línea, explicó que "no nos derrumbamos del todo justamente por los retiros, y por tanto las razones que me llevaron y a toda la oposición al primer, segundo y tercer retiro, es porque había un presidente incompetente y un ministro incompetente que se llamaban los dos Sebastián".

"Un incompetente Presidente Sebastián Piñera y otro incompetente Sebastián Sichel, que ofrecieron -les recuerdo- cincuenta mil pesos", puntualizó ME-O.