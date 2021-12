Mientras Boric y Kast se despliegan en regiones, este domingo partió la franja de segunda vuelta

Quedan dos semanas para la segunda vuelta presidencial y los candidatos ya se despliegan por las distintas regiones del país, mientras que este domingo comenzó la franja electoral y la previa a los debates presidenciales.

Gabriel Boric, candidato presidencial de Apruebo Dignidad, en el marco de su gira nacional, lanzó este domingo su campaña para el balotaje en la comuna de Talcahuano, en el Biobío, tónica que seguirá durante toda la semana, enfocándose en hacer campaña en la zona centro sur del país.

Allí fue atacado por una mujer quien le lanzó un escupitajo y le arrojó agua con una botella; la agresora, luego, gritó consignas por la libertad para los denominados "presos del estallido social". El diputado bromeó e irónicamente lo comentó como una "muesta de afecto".

Aquello lo dijo durante su discurso que se extendió por casi 15 minutos, alocución en que remarcó que "en las diferentes localidades de Chile, desde Alto Hospicio hasta Punta Arenas están levantando el sueño de una vivienda digna, y nosotros, junto a la Constituyente que vamos a defender, creemos en el derecho a la vivienda digna".

La jornada incluyó reuniones con organizaciones sociales de pescadores y autoridades políticas locales, como una con el Sindicato de la Empresa Nacional del Petróleo en Concepción.

VIDEO



El candidato @gabrielboric llegó al Sindicato de Trabajadores de Enap, en #Concepción. En reunión con alcaldes y organizaciones locales da inicio a agenda en la zona. @Cooperativa #CooperativaRegiones #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/aBBZuM6gQZ — Nelson Ojeda Sazo (@nelsonojedasazo) December 5, 2021

En esta línea, la vocera de campaña de Boric, Izkia Siches, llegó este sábado hasta Arica, con el fin de empezar la "Ruta de la Esperanza", la cual culminaría en Puerto Montt. La ex presidenta del Colegio Médico expresó que "hay mucho en juego en esta elección y que en realidad a veces dejamos de creer en la política y como sector nos hacemos cargo de que todavía nos falta una conexión con las personas comunes y corrientes".

"Hay que hacernos cargo de dos materias que son fundamentales para la región: seguridad y materia de migraciones, en ambos aspectos hemos conversado el día de ayer con el gobernador y también con los alcaldes de Camarones y de Arica, que hay que definir acciones que nos permitan mejorar las condiciones de vida", agregó.

Buenos días mi 🇨🇱 querido hoy parte la campaña, a darlo todo 💪🏾. Con #RutaEsperanzaxBoric en #Iquique estaremos en encuentro con autoridades, emprendedores y Pymes, luego medios locales, puerta a puerta y cerramos con visita a Alto Hospicio y Pozo Almonte. #BoricPresidente — Izkia Siches Pastén 🌱🌵🌲🌴🌳 (@izkia) December 5, 2021

LA AGENDA DE KAST

Por su parte, José Antonio Kast, aspirante a La Moneda del Partido Republicano, recorrió este domingo las localidades de Antofagasta y Calama, hasta donde llegó en la última jornada cuando se conoció una carta de los trabajadores de Codelco, quienes acusaron que el presidenciable "representa una amenaza para la comunidad de Calama, debido a que sus propuestas son un retroceso en problemáticas laborales, civiles, democráticas y ambientales".

A esto respondió Kast, y señaló que "el único retroceso que se da es cuando uno le cierra las puertas al diálogo. Yo creo que más allá de ciertas manifestaciones o declaraciones, nosotros tenemos que dialogar y yo entiendo que por la agitación política del momento, por la cercanía que pueden tener con el otro candidato, yo los invito de verdad a conversar, porque ellos son dirigentes de personas que, lo más probable, no tienen militancia política, quizás ellos la tengan (...) pero los dirigentes tienen que hablar también por sus trabajadores".

📌 COMUNICADO |@joseantoniokast recorre Calama y dará puntapié inicial a su campaña de segunda vuelta en la Región de Antofagasta. pic.twitter.com/16xSkWcj1X — Equipo Kast (@EquipoKast) December 4, 2021

En el programa Mesa Central de el candidato reafirmó: "No me he juntado con Parisi y lo que vamos a hacer hoy día es una entrevista en el canal de Parisi. Él (Gabriel Boric) se ha prestado para hacerse eco de noticias falsas... Así que yo al menos voy a estar en la noche con él (Parisi) en una entrevista".

"Espero que Boric no se corra y esté en una entrevista con él también el día martes y que vaya a los debates", fustigó el candidato del Partido Republicano.

¿GOBERNADORES POR BORIC?

El gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz (ex DC), aseguró que 15 de los 16 gobernadores del país están por apoyar a Gabriel Boric.

"Hace unos días atrás Gabriel estuvo con los gobernadores y gobernadoras de Chile. Estuvimos en Humberstone, en la primera región -en Tarapacá porque los números se acabaron hace rato-, y Gabriel (Boric) tuvo la gentileza de manifestar su compromiso con la descentralización del país", valoró Díaz.

"Yo estoy convencido que Chile va a ser un mejor país en la medida que seamos más descentralizado, por eso 15 de los 16 gobernadores de Chile estamos apoyando a Gabriel Boric para que sea nuestro Presidente", aseguró.

QUE SE VIENE PARA LOS CANDIDATOS

Este domingo comenzó la franja electoral presidencial, que se emitirá hasta el jueves 16 de diciembre, en bandas diarias de 10 minutos, divididos en dos bloques de cinco para cada candidato, a las 20:50 horas.

Hoy el puntapié inicial lo dio Boric, cuyo espacio relevó el lema "Para vivir mejor" se enfocó en sus propuestas sobre trabajo, seguridad, pensiones, salud, reducción de sueldos para el Presidente, ministros y parlamentarios, así como aumento del salario mínimo.

"Tranquilo, todo va a estar bien", fue la consigna de la franja de Kast, quien planteó en su espacio de propaganda que el país necesita "progresar en paz y en justicia", acabar con la violencia, recuperar el crecimiento económico y generar empleos; también volvió a criticar a la izquierda.

En tanto, este viernes 10 de diciembre se realizará el primer cara a cara de los presidenciables de la mano de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), mientras que el lunes 13 se hará el debate de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel).