Militantes del PDG definen por consulta digital si votarán por Kast, Jara o nulo

El economista Franco Parisi, que fue la sorpresa en la primera vuelta presidencial y se convirtió en el tercer candidato más votado, decide esta tarde si el Partido de la Gente (PDG) apoyará en el balotaje a Jeannette Jara (oficialismo) o a José Antonio Kast (posición).

Desde las 15:00 hasta las 18:00 podrán participar, de forma online, los militantes del PDG que tengan más de tres meses de antigüedad. Además de poder escoger entre los candidatos presidenciales, también está la opción de votar nulo.

El presidente del PDG, Rodrigo Vattuone, detalló que "esta es una votación digital, se inicia a las 15 horas y finaliza a las 18 horas. En ese momento, los presidentes regionales, que son quienes dirigen la votación en cada región, procederán a verificar cada uno de los votos con el padrón electoral del partido".

"Estimamos que alrededor de las 21 horas va a estar finalizada nuestra votación, la cual será informada el día de mañana mediante un comunicado de prensa", añadió.

Parisi, de 58 años, volvió a desafiar a las encuestas y, al igual que en las elecciones de 2021, quedó tercero, por detrás de Jara y Kast, con el 19,7% de los votos.

Partido Republicano se abre al PDG

Desde el Partido Republicano el diputado Agustín Romero comentó que en el caso de obtener un resultado favorable en el balotaje, estarían dispuestos a sumar a toda fuerza que busque el orden, la seguridad y el crecimiento.

"En un eventual gobierno de José Antonio Kast, todas las fuerzas que quieran sumarse y que quieren orden, seguridad, crecimiento, obviamente van a estar incluidas", sostuvo.

El parlamentario agregó que "veo que la UDI, los demócratas y todas aquellas fuerzas que quieran ser parte de un gobierno de unidad nacional, como lo ha dicho nuestro candidato, para sacar adelante los grandes problemas de Chile van a estar considerados".

"Respecto a la votación del PDG, nosotros esperamos que cada partido haga los procesos internos como corresponde. Si ellos quieren continuidad, tendrán que optar por Jara. Si ellos quieren un cambio radical y que Chile recupere el orden, la seguridad y el crecimiento, está José Antonio Kast como alternativa", cerró.

El perfil del militante PDG

La mayoría de sus 2,5 millones de electores están disconformes con la política y el gobierno que lidera el Presidente Gabriel Boric y son principalmente hombres menores de 45 años de clase media, según encuestas.

Sus grandes apoyos están en las provincias mineras del norte, las más afectadas también por la delincuencia y la migración irregular.

Con el lema "Ni facho, ni comunacho", Parisi propuso en campaña medidas tan dispares como la eliminación del IVA de los medicamentos o la celebración de un masivo "tuning" (autos modificados) si ganaba La Moneda.

En 2021, en vísperas de la segunda vuelta entre Boric y Kast, pidió el voto por el ultraderechista, pero esta vez dijo que "no firmará cheques en blanco a nadie".

Las encuestas

Todos los sondeos coinciden en dar como ganador a Kast, que ya cuenta también con el apoyo del libertario Johannes Kaiser y de la exalcaldesa Evelyn Matthei, quienes quedaron en cuarto y quinto lugar, con el 13,9% y el 12,4%, respectivamente.

Los tres suman más del 50%, aunque expertos advierten de que el trasvase de votos no es totalmente directo y que Kast, para conseguir una victoria más holgada, tendrá que seducir a los votantes de Parisi.

El Partido de la Gente (PDG) sí que será clave en el Congreso, donde obtuvo 14 de 155 escaños y la derecha y la ultraderecha se quedaron a dos diputados de la mayoría.