Ministro Figueroa apoya el "ideario de libertad" de Kast: "El Gobierno no puede ser neutral"

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, se convirtió en el primer miembro del gabinete en marcar una posición de cara al balotaje presidencial, confirmando que tal como hizo en primera vuelta, el 19 de noviembre votará por el "ideario de libertad" del candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

El secretario de Estado reflexionó en La Tercera PM que "los principios que están en juego son tan relevantes que no hay lugar a dudas de que la centroderecha en su conjunto está apoyando ahora a la candidatura que representa mayores espacios de libertad, de seguridad y mejores condiciones para asegurar un progreso sostenido en nuestro país. Y creo que esa candidatura está representada por Kast".

Para Figueroa, "a lo largo de la campaña -y creo que el resultado lo avala-, Kast logró sintonizar de mucho mejor manera con el chileno medio, que busca mayor libertad, mayor seguridad y certeza en un espacio de orden para seguir progresando. En eso, Kast tuvo mayor velocidad para sintonizar y (Sebastián) Sichel estuvo lento en su capacidad de reacción frente a ese escenario".

En cuanto a la prescindencia que el Gobierno debe mantener frente a este proceso, el ministro señaló que ella "no significa dejar de tener un compromiso con una agenda de futuro para el país y, por lo tanto, identificarse con un candidato que propone mayores libertades, un camino de progreso mucho más evidente y que se hace cargo de los anhelos de los chilenos en materia de seguridad, de orden y de libertad (...) Cuando uno ve, por ejemplo, que algo tan importante como la libertad de enseñanza está en juego en nuestro país, no corresponde otra cosa que sacar la voz y alertar sobre esa situación".

"El Gobierno no puede ser neutral ante los principios que están en juego, y no he visto esa neutralidad en materia de defensa de libertades, derechos y seguridades. Creo que hay una sola voz para defender derechos fundamentales que hoy día están en juego, como la libertad de enseñanza. Kast representa un ideario de mayor libertad", aseguró.

INQUIETUD POR PROPUESTAS DE EDUCACIÓN DE BORIC

Pero considerando que -a la fecha- es el único integrante del Gobierno en explicitar su respaldo, sostuvo que sus pares no lo han hecho por "un sentido de prudencia frente a una oposición que ha sido tan mezquina en todos sus juicios frente al apoyo o no a un determinado candidato, pero eso no significa que los principios que están en juego y que la candidatura de Kast defiende no sean respaldados por el comité político".

De hecho, criticó que algunos actores que apoyan a Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) han propuesto "un retroceso" en materia de libertades de educación, y aunque eso no haya sido rescatado por su programa, acusó que el candidato ha demostrado "un nivel de servilismo con ciertos grupos de interés que hacen dudar de cuál va a ser su capacidad para imponer una posición distinta".

"Hemos sido todos testigos del servilismo que ha tenido la izquierda, por ejemplo, con una agenda propia del Colegio de Profesores", apuntó, señalando que el Magisterio "plantea expresamente la extinción del sistema particular subvencionado y, por lo tanto, nada hace pensar que, en esa materia, los políticos de izquierda, y en particular el candidato de izquierda, vayan a tener una posición diferente".

"No va a tener la capacidad suficiente de contrarrestar el impulso del PC y de otras alas de izquierda que han tenido siempre como propósito, y hoy día lo señalan expresamente, la extinción del sistema particular subvencionado", vaticinó Figueroa.

En cambio, valoró que el programa de Kast "pone énfasis en dos aspectos que son fundamentales: primero, la protección en la libertad de enseñanza y el derecho a los padres a educar a sus hijos; y, por otro lado, en los alumnos y en sus necesidades centrándolo en la necesidad de recuperar los aprendizajes y poner todo el foco de la política pública en los estudiantes", a pesar de una serie de cuestionamientos a sus propuestas de género, medioambiente y economía, pues "ha sido muy claro en señalar que, en todas aquellas áreas que sea necesario perfeccionar su programa y despejar dudas que pudiesen haberse instalado, él lo va a hacer".