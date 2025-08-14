Minuta de Matthei: El Congreso puede crear problemas, pero ningún Gobierno puede prescindir de él

Una minuta interna del comando de Evelyn Matthei (Chile Vamos- Amarillos por Chile) hizo eco de la polémica que generaron las declaraciones de José Antonio Kast (Partido Republicano-Partido Social Cristiano) sobre la relevancia del Congreso Nacional.

Según publicó El Mercurio, el documento indica a los adherentes de la militante UDI que ningún Gobierno "puede prescindir" del Poder Legislativo, aun cuando, advierte, "puede crear problemas".

El martes, en el XXI Seminario de Moneda Patria Investments 2025, el abanderado de la coalición Cambio por Chile afirmó que "el Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes imaginan"; dichos que causaron molestia en parlamentarios y acusaciones de pretender gobernar por decreto.

"Nosotros —continuó Kast— estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes que tienen sanciones, incluidas las que nadie aplica".

De acuerdo con el rotativo, una minuta de Matthei enfatiza, bajo el título "Momento político: ¿importa el Congreso?", que "una candidatura que aspira a ganar la Presidencia y comprende que Chile se ordena en torno al Estado de Derecho, debe hacer el mayor esfuerzo para contar con un Congreso que le permita sacar adelante sus principales reformas y no obstaculice la gobernabilidad", así como que "en ese respeto y comprensión a los pilares de la República de Chile se fundan las garantías constitucionales y, en definitiva, la libertad de los chilenos".

A renglón seguido, bajo el subtítulo donde se lee que "cuando el Congreso actúa para bloquear", el texto recuerda que el segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) estuvo marcado por acusaciones constitucionales, pero aun así destaca: "En Chile el Poder Ejecutivo cuenta con facultades y atribuciones que le permitan gobernar y asegurar la gestión del Estado. Pero no puede prescindir del Congreso para aprobar leyes".

Finalmente, en un punto titulado "el Congreso aprueba leyes centrales para levantar Chile", la minuta resalta en negrita que "sí, el Congreso puede crear problemas. Pero ningún gobierno fundado en el respeto a la República y en la libertad puede prescindir de él".