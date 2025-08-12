Molestia de parlamentarios por dichos de Kast: "El Congreso no es tan relevante"

Molestia generaron en el Congreso las declaraciones del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien planteó que el Parlamento "no es tan relevante como ustedes se imaginan".

El exdiputado realizó estas declaraciones este martes en un seminario de Moneda Patria Investments, oportunidad en la que dijo que "nosotros también tenemos que decirles que el Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes se imaginan. Nosotros estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes que tienen sanciones incluidas que nadie aplica".

"Por eso, cuando hablaba del tema de la facilitación regulatoria y di a la pasada el concepto de las guias ambientales, que no es ley, pero pareciera ser que los funcionarios la aplican como ley a todos aquellos que están desarrollando un proyecto. La ley es la ley, aquí no necesitamos más leyes para aplicar la ley, eso es casi absurdo", añadió.

Ante estas palabras, el diputado republicano Cristián Araya replicó: "¿Quién dijo que no era tan importante? Lo que dijo José Antonio Kast es que para poder resolver las urgencias sociales no se requiere permanentemente una y otra ley, lo que se requiere es gestión".

"Le vamos a dedicar una canción de Damas Gratis: No te creas tan importante", ironizó su compañero de bancada José Carlos Meza.

Parlamentarios piden aclaración

Desde Chile Vamos, la diputada Ximena Ossandón (RN) manifestó que "el candidato Kast se equivoca, porque la Constitución en el artículo 63 habla de todos aquellos temas que deben ser tratados a través de las leyes. Es una larga lista y hay que tener cuidado de que se empiece a instaurar que se puede gobernar con decretos, porque eso es propio de los gobiernos autoritarios".

El diputado Jorge Alessandri (UDI) aseveró que "si usted está llevando 60 candidatos al Parlamento y después está diciendo 'voy a saltarme al Parlamento', ¿para qué lleva esos 60 entonces? Yo creo que hay que pedirle una explicación, una bajada, un detalle, porque esas pequeñas frases son las que malinterpretadas van minando nuestra democracia".

Al ser consultado sobre los dichos de Kast, el presidente de la Cámara Baja, el RN José Miguel Castro, anunció que prepara un pronunciamiento oficial sobre esta materia.

Por su parte, el vicepresidente Eric Aedo (DC) recordó que "el Congreso es importante, el Congreso es relevante y solo producido el Golpe el año 73 el Congreso no se consideró relevante y la dictadura de Pinochet procedió a cerrarlo y a gobernar con decretos a fuerza de ley".

"Si se está inspirando en lo que hoy día sucede en Argentina, lo que ahí está sucediendo es una mala señal", lamentó.