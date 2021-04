Narváez abogó por unidad de la centroizquierda en pos de la "reconstrucción" de Chile tras la pandemia

La candidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez, abogó por la unidad de toda la centroizquierda que permita, a su juicio, "poner todas las fuerzas" tras un "objetivo común, que es la reconstrucción del país al estilo casi posguerra", ya que "un nuevo Gobierno de derecha es nefasto para Chile".

En entrevista con La Tercera, la ex vocera del Gobierno de Michelle Bachelet conversó acerca de las divisiones que actualmente hay en los distintos partidos de la centro izquierda chilena y de lo que ella espera de una futura administración para Chile, aún así dejó ver las diferencias que hay en el PS: "Esta es una candidatura que no estaba en la planificación de nadie, me incluyo, y que por lo tanto ha tenido algunos ripios".

"Lo más importante es una unidad que permita poner a todas las fuerzas del centro y de la izquierda tras un objetivo común, que es la reconstrucción del país al estilo casi posguerra", explicó y agregó que aún siguen las conversaciones entre el PS y el PPD: "Si esos tiempos dan para una preprimaria durante mayo se debería cumplir el propósito de tener una candidata o candidato único para el fortalecimiento de este polo del socialismo democrático", sostuvo.

La aspirante a La Moneda reconoció que hay "fragmentación" en su sector, que "requiere que todos tengamos el criterio de realidad para dimensionarla y que eso lleve a las fuerzas políticas del centro y la izquierda a disminuir esta fragmentación", recalcando que aún así "es superable".

"La política finalmente se juega en la medida en que es funcional a mejorar la calidad de vida de las personas. Pero en el contexto del Chile de hoy, continuar por esa vía es perder la oportunidad absoluta de jugar el rol que a la política le corresponde jugar y que a la centroizquierda le corresponde jugar, porque de lo que estoy segura es que un nuevo gobierno de derecha es nefasto para Chile", indicó.

Además, a su juicio, existe un "giro es muy grande" respecto a la política, y que quienes están en el poder desde la transición a la democracia no se dan "cuenta de que la correlación de fuerzas cambió. Ya no es la lógica de izquierda o derecha, cambió desde el punto de vista de lo que la ciudadanía le exige a la política y ahí es donde tiene que estar la capacidad nuestra, de los actores políticos, de poder traducir eso en una propuesta".