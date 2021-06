Narváez responde a Provoste: "No me interesa importunar a nadie al solicitar primarias"

La abanderada del PS, PPD y Nuevo Trato, Paula Narváez, aseguró que no quiere "importunar a nadie" al insistir en que se hagan primarias convencionales en la Unidad Constituyente, luego de que la eventual carta DC, Yasna Provoste, al parecer cuestionara la legitimidad de la candidatura de la ex vocera.

"Me llama mucho la atención que quienes más se encargan de pedir primarias, nunca se han sometido ni siquiera a una elección en la junta de vecinos", fueron las palabras de la presidenta del Senado que irritaron al comando de Narváez en la última jornada.

Al respecto, la socialista sostuvo que "no me parece para nada constructivo ahondar en ese tipo de conversaciones, no creo que sea el ánimo", al tiempo que afirmó que "tampoco me interesa importunar a nadie con la solicitud de algo que es más democrático, que es hacer primarias".

"Ese es mi ánimo, esa es mi intención y no me parece que haya que ahondar más en esto", reafirmó la ex ministra, anticipando que "mantendré siempre el fair play, porque (con Provoste) somos parte de un espacio común en política".

SECRETARIO DC PIDE BAJAR EL TONO

Por su parte, el secretario nacional de la DC, David Morales, expresó que "la idea es que este conflicto, en esa línea y en ese tono, no siga escalando", pero a renglón seguido, apuntó que "la presión que se ha hecho sobre un pronunciamiento de Yasna Provoste durante las últimas dos semanas ha sido bastante dura también".

"Ella ha sido clara en que está abocada a la labor de Presidenta del Senado y que va a tomar una decisión en el momento que corresponda. Además, el Consejo Nacional del partido acordó revisar el cronograma presidencial el 5 de julio. Por lo tanto, la posición de la Democracia Cristiana en esta materia está bastante clara", remarcó.

BORIC ENVÍA NUEVO MENSAJE A LAS BASES SOCIALISTAS

Quien sí participará en las primarias legales del 18 de julio es Gabriel Boric, por el Frente Amplio, gracias al pacto Apruebo Dignidad con el Partido Comunista.

Al igual que el candidato comunista, Daniel Jadue, el diputado y militante de Convergencia Social continúa su despliegue a lo largo del país aprovechando el período de campaña electoral.

En su recorrido por la Región de Los Lagos, Boric evitó opinar a las tensiones entre el PS y la DC, pero sí aprovechó de hacer un nuevo guiño hacia a la base socialista.

"Las disputas que tengan las otras candidaturas no son de nuestra incumbencia. Por cierto le mando un mensaje de fraternidad al Partido Socialista, creo que con las bases socialistas históricas, con el partido de Allende, tenemos mucho por construir de aquí en adelante, y espero que podamos seguir encontrándonos más allá de las desavenencias que han existido", sostuvo.

Tanto Boric como Jadue están atentos también a los primeros capítulos de la franja televisiva que iniciará el 30 de junio, espacio de difusión electoral con el que no contará la Unidad Constituyente al no haber inscrito primarias legales.