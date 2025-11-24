No es momento de "utopías, sueños ni grandes imágenes", dice el comando de Jara

A tres semanas de la segunda vuelta presidencial, y en un panorama adverso según las encuestas, la candidatura de Jeannette Jara tiene resuelto poner el foco en "los problemas súper concretos de la gente" y no en "utopías, sueños ni grandes imágenes".

Así lo explicó este lunes en El Primer Café el economista Ricardo Solari, militante del Partido Socialista, presidente del directorio del Instituto Igualdad e integrante del comando de la abanderada oficialista-DC.

"Quedan 18 días de campaña legal, y lo interesante para los chilenos y chilenas es ver confrontadas visiones sobre el país; distintos énfasis respecto de cómo enfrentar el futuro, superar problemas actuales y construir, sobre la base de un diagnóstico, cómo vamos mejorando la vida de las personas", dijo el exministro del Trabajo (2000-2005) en Cooperativa.

"El transcurso de los días tiene que ir mostrando de un modo muy concreto cómo esas visiones de país se pueden materializar en soluciones: no en utopías, no en sueños ni en grandes imágenes, sino en cuestiones concretas que hagan que la gente vote de la manera más informada posible", afirmó Solari.

Desde este punto de vista, explicó, "la candidatura de Jeannete Jara no intenta responder" a la pregunta sobre qué significa ser de izquierda hoy en día: "Eso no es nuestro gran asunto. No estamos aquí en una controversia para definir los grandes dilemas ideológicos, sino para presentar propuestas para resolver los problemas súper concretos de la gente", remarcó.

Ricardo Solari: "No estamos construyendo de cero ni inventando un proyecto"

El también expresidente del directorio de Televisión Nacional añadió que, en contraste con la candidatura de José Antonio Kast, la de Jara representa a un conglomerado político cuyo "eje esencial" es que "los chilenos y chilenas tienen derechos, y la acción del Gobierno y el rol de la función pública es garantizárselos de la mayor calidad y en la mayor cantidad que sea posible".

"Yo no creo que estemos construyendo a partir de cero ni estamos inventando un proyecto: no somos la continuidad del Gobierno, (porque) el propio Presidente Boric ha dicho que la gestión pública debe ser mejorada", pero la campaña oficialista parte de "una afirmación: el país no se está hundiendo, no se está cayendo a pedazos", como dice Kast, sin perjuicio de lo cual "tiene serios problemas en dos ámbitos: la seguridad y la economía de las familias".

Justamente, "respecto de ambos temas, la candidatura (de Jara) tiene planteamientos y posiciones", insistió Solari.

En resumen, "no es la idea de la candidata responder esa pregunta" sobre qué representa hoy la izquierda en la política chilena, "sino que responderle a los chilenos, que tienen urgencias, necesidades y dificultades -como decía Francisco Vidal- de cerrar el mes, y (el objetivo es) poder absorber sus necesidades y aspiraciones", sentenció el exsecretario de Estado en El Primer Café.