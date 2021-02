"No me corresponde opinar": Ximena Rincón se desmarca de rencillas por candidatura única PPD-PS

La candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, optó por desmarcarse de las tensiones entre su partido y el eventual pacto PPD-PS, que busca definir una sola carta para las primarias de julio mediante una consulta ciudadana.

Si bien al igual que el timonel de la Falange, Fuad Chahín, inicialmente mostró su incomodidad con esta idea, ahora prefirió no referirse al asunto: "también he sido crítica, pero entendemos que es un tema que tienen que resolver los partidos, y no es el ámbito en el que a mí me corresponda opinar. Estamos en las propuestas de la ciudadanía para resolver los problemas".

"Los procedimientos no son algo que yo como candidata tenga que ver; hoy día el tema es cómo resolvemos los problemas de la gente", insistió.

Rincón lo manifestó tras reunirse con candidato del PPD, Heraldo Muñoz, cita que se centró en las materias que tienen por delante como sector, pero también respecto a estas rencillas entre las colectividades.

El timonel también desdramatizó la situación, considerando que llevar un candidato por partido es una opción "válida", sin embargo, "en principio nosotros hemos acordado con el Partido Socialista ir a una consulta ciudadana. Eso lo tenemos que ratificar en nuestro consejo nacional".

Asimismo, Muñoz reafirmó que la instancia para elegir a una carta entre él, y la ex vocera Paula Narváez, se efectuará "después del 11 de abril; tiene sentido para priorizar lo fundamental, que son las elecciones de concejales, gobernadores, alcaldes y alcaldesas, y principalmente, de convencionales".

BORIC SUENA COMO POSIBLE CARTA DEL FRENTE AMPLIO

Por otro lado, en el Frente Amplio siguen buscando a alguien que los represente en la carrera, y casi un mes después de que surgiera como alternativa, vuelve a ponerse sobre la mesa el nombre del diputado Gabriel Boric (Convergencia Social).

Pero su definición es más bien incierta, ya que en el bloque reconocen que tiene bastante detractores en la interna, después de su bullada firma del acuerdo constitucional de noviembre de 2019, lo que en su momento le ganó funas y fugas de militantes del partido que ayudó a crear.

De todos modos, el presidente de Comunes, Jorge Ramírez, lo considera como alguien viable: "nos parece importante que el Frente Amplio tenga una candidatura presidencial, y que ojalá nos permita articular a todos para participar de una primaria con el resto de las fuerzas de cambio y transformación, y en ese sentido, un nombre como el de Gabriel es importante".

"Cumple con ciertas cuestiones que son fundamentales para el Frente Amplio, que tienen que ver con sus capacidades más bien políticas, ciudadanas y militantes, y nos parece que es uno de los nombres que efectivamente podría representarnos de buena manera", enfatizó el timonel.

Boric se encuentra reflexionando sobre asumir una candidatura, y se estima que la coalición tendría definiciones al respecto antes de marzo.

"No hay que descartar una primaria amplia"

El jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, no descarta que Muñoz vaya a una primaria amplia de manera directa, debido al esfuerzo que significa organizar una elección extra entre el PS y el PPD.

"Me parecía bien la idea, en principio, de tener candidato único en el bloque PPD-PS, ojalá hubiera sido un poquito más amplio. Al parecer varios partidos de la propia Unidad Constituyente quieren llegar a la primaria legal y, yo creo, que hay que tomarse la decisión con calma y evaluarlo en marzo", señaló Soto.

"La primaria interna del PPD fue muy desgastante del punto de vista de movilizar a 13 mil personas en medio de una pandemia que se está complicando -explicó- Una primaria anterior, sería un esfuerzo que quizás podría llegar a ser innecesario".

"Hay que evaluarlo bien, con calma, pero tampoco descartar la posibilidad de llegar directamente a la primaria de junio", cerró el parlamentario.

"El 11 de abril habrá un reordenamiento de la centro izquierda"

El diputado Juan Luis Castro (PS), en tanto, señaló que "posiblemente algunos pueden tener algún temor de que la figura Narvaez asociada al bacheletismo sea más que el candidato del PPD, pero lo más importante va a ser el cambio de escenario desde el 11 de abril, cuando la correlación nueva de las fuerzas progresistas se va a rebarajar".

"Ahí, con toda seguridad, yo creo que habrá un reordenamiento de la centro izquierda", aseguró Castro.