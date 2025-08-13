Oficialismo y oposición critican dichos de Kast y valoran política de los acuerdos

Las recientes declaraciones de del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, en las que relativizó la importancia del Congreso Nacional para gobernar, han generado una ola de críticas transversales en el espectro político.

Desde sus potenciales aliados en Chile Vamos hasta Unidad por Chile coinciden en calificar los dichos como "desafortunados" y peligrosos para la institucionalidad del país, según dijeron en El Primer Café de Cooperativa.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, comentó que "ya nada nos sorprende mucho de Kast", quien, dijo, "parece que le está hablando también a la derecha".

Vodanovic agregó que "cuando la derecha le pide 'vamos en lista única, hagamos el esfuerzo', Diego Schalper antes de ayer, conminando a que analizara esto, él dice 'mire, no es tan importante ganar el Congreso, lo importante es ganar el la presidencial'. Y eso también es preocupante porque obviamente con características bastante autoritarias de su personalidad y de su diseño, hace preguntarnos este desdén con el Parlamento que es otro poder del Estado y es un contrapeso".

"Está puesto en su mente, en su ADN y en su diseño político. Entonces, yo creo que es preocupante porque gobernar por decreto lo hemos escuchado de regímenes autoritarios y no quisiéramos algo así en nuestro país, por cierto", remarcó.

El presidente de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, fustigó tan sólo plantear la posibilidad de gobernar por decreto, "con la absoluta arbitrariedad, o sea, entregado a lo que él disponga, sin entender de que tú estás en un funcionamiento democrático en Chile, donde se respeta la separación de poderes".

"A la gente en Chile le gusta tener ciertas certezas y respetar la ley. Y eso tenemos que garantizarlo y cuando tú introduces la posibilidad de que alguien, erigiéndose en una suerte de iluminado, diga 'mira, yo voy a hacer lo que yo quiera mediante decreto sin consultar a nadie', te estás saltando todo lo que hemos construido en la democracia liberal occidental respecto de cómo son los equilibrios entre los distintos sectores del país".

Eso, finalizó, "significa inestabilidad, incertidumbre y te va a generar una serie de problemas porque nadie se va a quedar tranquilo si viene aquí un caballero y por decreto hace lo que quiere. Así el país no va a funcionar".

La opinión de sus potenciales socios políticos

Desde Renovación Nacional, el vicepresidente Pedro Pizarro consideró que la declaración del ultraderechista "es una frase desafortunada porque si bien la potestad reglamentaria existe, lo que es materia de ley está regulado en la Constitución, (...) entonces la verdad que es bien amplio lo que es materia de ley y, por consiguiente, lo que queda para la potestad reglamentaria es lo que no es materia de ley".

Asimismo remarcó que "el Congreso, sobre todo el Senado, ha tenido un rol súper importante en lograr acuerdos, ha tenido un rol súper importante en ir destrabando situaciones complejas. Entonces, desconocerlo, restarle o restarle relevancia, no creo que corresponda".

"Puede ser un poco (por) la inexperiencia de no haber gobernado", acotó.

Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli, profundizó enfatizando que "lo que me parece más relevante de lo que dice el candidato Kast, es que revela lo que hay detrás de su proyecto político: la incapacidad de poder buscar acuerdos con quienes piensan distinto en el Congreso".

Eso, añadió, "es justo lo contrario a lo que representa el proyecto político que lidera Evelyn Matthei, en donde es consciente que solo a través de buenos acuerdos en el Congreso, uno consigue buenos acuerdos y solo así uno logra hacerse cargo de los problemas reales de las personas".