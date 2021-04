Ossandón resucita su opción presidencial en medio de los malos números de Desbordes

Luego de que la Justicia rechazara su desafuero, el senador Manuel José Ossandón volvió al debate presidencial y Renovación Nacional prevé medir su figura con el candidato del partido, Mario Desbordes, en una encuesta a fines de abril.

Según La Tercera, Ossandón conversó el viernes con el timonel de RN, Rafael Prohens, diálogo sobre los detalles del fallo y que derivó en el escenario político que se abrió con ello, durante la cual le comunicó su "disposición" a asumir una candidatura, intención que confirmó ayer en The Clinic, donde dijo que quiere postular a La Moneda si cuenta con el "apoyo de la gente".

Siempre de acuerdo con el rotativo, tanto en privado como -en menor medida- en público, personeros de la tienda oficialista advierten que Desbordes no ha logrado "despuntar", por lo que su candidatura podría correr peligro, todo cuando la "disidencia" a la mesa directiva intenta rearmarse detrás de figuras como Ossandón y el senador Francisco Chahuán.

Otros, en tanto, dicen que Desbordes estaría "subiendo" en las encuestas, sobre todo por su férrea defensa al tercer retiro de ahorros previsionales, que lo ha llevado a criticar reiteradamente al Gobierno.

Aquello se buscará comprobar a fines de abril cuando se realice una encuesta donde se medirá a Desbordes, Ossandón y otras figuras del partido.

"Está bien que RN haya pretendido que Mario Desbordes sea su candidato, pero eso no puede ir en contra de lo que realmente quiere la ciudadanía, por lo tanto, la encuesta que va a realizar RN nos va a arrojar un dato concreto: ¿Mario Desbordes, Manuel José Ossandón u otra persona son capaces de ser competitivos en una primaria presidencial?", comentó el diputado Tomás Fuentes -quien abiertamente ha apoyado la candidatura del ex ministro Sebastián Sichel-, y vicepresidente de Renovación.

"Basta de buenas intenciones y vamos a lo práctico. Le pido a Desbordes lo mismo que él le pide al Gobierno: que sea práctico y que nos muestre una encuesta donde él salga del último lugar o demuestre ser competitivo. ¡No hay ninguna!", sostuvo.

Sin embargo, en la directiva parece haber división al respecto pues para el secretario general, José Miguel Arellano, aunque el fallo judicial "despeja dudas sobre las acusaciones" contra Ossandón, "el consejo general de RN ya definió que nuestro candidato a las primarias es Mario Desbordes, lo que nos tiene muy entusiasmados, trabajando para ganar en julio y en noviembre".

En RN puntualizan que estas evaluaciones las hacen cada dos o tres meses, pero en la más reciente Ossandón no fue incluido debido a su situación judicial.

QUÉ OPINA DESBORDES

Consultado por La Tercera, Desbordes consideró "legítimo que el 'Cote' plantee su opción, es un liderazgo que yo aprecio mucho y, por supuesto, en lo que a mi respecta seguiré trabajando con todo".

En su entorno creen probable que no prospere idea de Ossandón de competir nuevamente; dicen que el ex ministro de Defensa no tiene problemas con que haya algún sondeo interno para medir quién es más competitivo, postura que éste ya le habría comunicado al senador, y apuntan que -según mediciones que manejan- Desbordes está mejor posicionado que Ossandón.

Por su parte, cercanos a Ossandón confían en que sigue siendo competitivo. Éste, según el periódico, ha evitado comentar sus planes presidenciales con Desbordes, pese a que mantienen una buena relación, se escriben a menudo y discuten sobre asuntos partidarios y legislativos, como el tercer retiro, algo que ambos apoyan.

DESBORDES VUELVE A FUSTIGAR AL GOBIERNO POR TERCER RETIRO

En paralelo, Desbordes continúa sus arremetida contra el Ejecutivo por el rechazo al tercer retiro, que ya amenazó que llevará al Tribunal Constitucional si prospera en el Congreso. En diálogo con La Segunda, el ex diputado analizó que "lo que hace el Gobierno es muy grave" y advirtió que si se quiere ver desde lo electoral, "el daño es ahora en la Constituyente".

"El Gobierno cree que el costo es sólo para ellos, y es en las encuestas. Tenemos un Gobierno que sólo piensa en el propio Gobierno a veces, y eso es complejo. Insisto, el costo va a ser en la elección de constituyente", cuestionó, junto con criticar que a La Moneda "siempre le interesó el segundo Gobierno de Sebastián Piñera y nunca se planteó en término del primero de Chile Vamos".

"Veo un poco de falta de visión de lo que se está jugando para el futuro de Chile Vamos. La solución es hacer propio el proyecto (de tercer retiro) y arreglarlo. El proyecto es inconstitucional porque no lo patrocina el Gobierno; si lo patrocina, deja de serlo", emplazó.