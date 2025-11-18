Parisi invitó a Jara y Kast a su programa "Bad Boys": Hará consulta en el PDG para definir apoyo

Franco Parisi, candidato presidencial del PDG que se quedó sorpresivamente con el tercer lugar de los votos en la primera vuelta, invitó a Jeannette Jara y a José Antonio Kast -que disputarán el balotaje- a su programa de YouTube "Bad Boys" y propuso hacer una consulta al interior de su partido para definir a quién apoyar.

De acuerdo con Emol, el economista extendió la invitación durante el matinal "Mucho Gusto" de Mega: "Invito formalmente al candidato Kast y a la candidata Jara a que conversemos en el Bad Boys, como lo hicimos la otra vez (...) fraternal, ameno".

"Después, inmediatamente, hacemos una consulta digital a la gente del PDG, sobre si quieren al candidato A, candidato B, nulo o blanco", agregó.

La propuesta de Parisi adquiere relevancia ya que tanto Jara como Kast buscan ganarse el respaldo del electorado del PDG, que, según la esfera política, no son votantes ideológicos, sino prácticos.

En este escenario, sin embargo, el fundador del PDG descartó andar "con una mochila de votos" y exigió que ambos abanderados "se los ganen" haciendo su campaña "en la calle".

"Yo quiero lo mejor para Chile y creo que los dos van a hacer malos gobiernos", manifestó Parisi. Y apuntó contra Kast por la llamada que tuvo con el presidente argentino, Javier Milei: "Estaba con chaqueta de traje solo en la pradera (...) eso resta votos porque desencaja, es muy empaquetado. La gente no quiere eso".

Respecto a Jara, el economista quiere ver sus propuestas. "Ella dijo que se iba a bajar el sueldo. También me la copió Boric. Hágalo ante notario", exhortó.