Con dos tuits prácticamente idénticos, el ex candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, invitó oficialmente a José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) y a Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) a participar de sus transmisiones en Facebook para discutir sus respectivos programas de cara a la segunda vuelta.

El economista espera compartir su espacio "Bad boys" con ellos antes de la consulta digital en la que participarán su militancia y adherentes para definir a quién endosa sus votos, con el fin de "profundizar la democracia hablando de propuestas, NO DE CARICATURAS que empobrecen la política", según escribió en su cuenta.

Se vienen definiciones importantes para los Chilenos, desde @ChilePDGcl queremos profundizar la democracia hablando de propuestas, NO DE CARICATURAS que empobrecen la política. @joseantoniokast te invitamos a #Badboys este Domingo a las 21:00 hrs ¿Te animas? — Franco Parisi (@Parisi_oficial) December 2, 2021

Se vienen definiciones importantes para los Chilenos, desde @ChilePDGcl queremos profundizar la democracia hablando de propuestas, NO DE CARICATURAS que empobrecen la política. @gabrielboric te invitamos a #Badboys el próximo Martes 7 a las 21:00 hrs ¿Te animas? — Franco Parisi (@Parisi_oficial) December 2, 2021

Kast accedió a participar en el live de este domingo a las 21:00 horas con un escueto "ahí estaremos", mientras que Boric aseguró que "vamos a ir" en "Mucho Gusto" de Mega, confirmando su presencia en la transmisión del martes 7 de diciembre, también a las 21:00 horas.

Ahí estaremos. ✌️ https://t.co/XRjRZDbb8j — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) December 2, 2021

Gabriel Boric acepta la invitación de Parisi. "Vamos a ir" dice en Mucho Gusto de Mega. — Valentina Godoy B (@valegodoyb) December 2, 2021

Parisi anticipó la semana pasada que la instancia "no es un debate, no es un examen, pero que le cuenten a la comunidad del Partido de la Gente qué es lo que están pensando, y ahí nosotros -en forma democrática y colectiva- tomar una decisión. Que sea algo simpático, no vamos a estar con el doble discurso ni cosas pesadas, por el contrario: nosotros queremos y creemos en la democracia".