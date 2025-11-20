Parisi: Me gustaría ser asesor de Jara y Kast, pero no puedo hacerlo porque estoy muy dolido

El excandidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, sostuvo en Cooperativa que le gustaría trabajar con Jeannette Jara o José Antonio Kast, pero que no lo hará porque está "muy dolido" tras la campaña de los últimos meses.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Parisi dijo que está "mordiendo la derrota, esto es duro, no es fácil. Cuesta, porque uno le pone alma, corazón y hay mucha gente a la que darle las gracias por todo lo que hicieron, que fue realmente una genialidad, pero (estoy) con pena, estuvimos ahí y yo creo que nos jugaron algunas cosas chueco, pero es parte de la política".

"Segunda vez consecutiva salir tercero duele", insistió.

El ingeniero recalcó que "me gustaría ser asesor de los dos candidatos, decirles cómo hacerlo, pero no lo puedo hacer porque estoy muy dolido en todo el proceso. Pero creo que cualquiera de los dos puede ganar, aún cuando estadísticamente con ingeniería política, Kast ya está ganado (...) digo eventualmente. Pero creo que hay mucho por hacer y y Chile necesita tanto cariño, tantas cosas que son fáciles de hacer y los políticos no lo han visto hace rato".

Sobre las palabras de Darío Quiroga, del comando de Jara, sobre su hermana, Parisi planteó que "así nos trataron todos. Fachos y comunachos nos trataron así. Medios de comunicación nos trataron así. Grandes empresarios nos trataron así. Es verdad, así nos trataron. Así tratan a los mineros, así tratan a los cabros de los Uber, así tratan a los cabros de los tuning, así tratan a las mujeres cuidadoras. Esa es la verdad de fondo de la élite política de fachos y comunachos".

"Que digan de eso de mí me da lo mismo, pero que me toquen el PDG y me toquen a mi hermana es innecesario, pero él entendió, fue caballero, me pidió disculpas a mí y le pidió disculpas a mi hermana. Hizo lo correcto", recordó.

