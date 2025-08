Partido Republicano: "No se puede ser marxista-leninista y socialdemócrata a la vez"

El diputado Cristián Araya, jefe de la bancada del Partido Republicano en la Cámara Baja, dijo este miércoles en El Primer Café que "Jeannette Jara tiene varias caras, y esas varias caras dependen de las circunstancias".

"Me cuesta poder creerle a Jeannette Jara, a una candidata del Partido Comunista -partido que se declara marxista-leninista-, pero que ella después se define como socialdemócrata", señaló Araya en Cooperativa.

"En economía, verdaderamente, no sé qué es lo que va a hacer, pues no se puede ser marxista-leninista y socialdemócrata a la vez. No existe una política económica marxista-leninista y socialdemócrata que sean compatibles, entonces no sé cuál va a ser (la que busque si llega al poder), porque una cosa es lo que declara ahora, otra cosa es lo que declaraba en las primarias, otra como ministra del Trabajo y otra cosa lo que declaraba cuando era candidata a alcaldesa", apuntó.

"Hoy, probablemente -dados sus aliados de la ex Concertación, y tratando de bajar un poco el perfil tan hostil, de tanta desconfianza que genera el Partido Comunista-, puede parecer un poquito más amistosa tratando de parecer socialdemócrata, pero lo cierto es que, a la hora de los quiubo, cuando tenga que cortar el queque en caso -Dios no quiera- de que fuera electa Presidenta, evidentemente vamos a tener lo que es esperable de una candidata o Presidenta comunista: buscar la estatización, mayor control de la economía, donde el Estado crece, donde se sobre regula, donde se pone trabas a la inversión", dijo el parlamentario en Cooperativa.

"Si uno creyera la poesía de la izquierda; bueno, los norteamericanos en Miami nadarían hacia la isla (de Cuba), pero lo cierto es que desde la isla nadan hacia Miami, arrancan; los venezolanos arrancan de Venezuela, y cada vez que ellos han tenido una mayor influencia en los destinos de nuestro país, al país le va mal. O sea, son contrarios al desarrollo", argumentó.

En su opinión, "lamentablemente, Jeannette Jara no es una alternativa que pueda representar confianza para la inversión ni certezas para nadie, y lo cierto es que el día mañana no sabemos qué es lo que va a hacer, porque una cosa es lo que dice y otra es la que hace".

"Contradicciones de una semana a otra"

En una línea similar, el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, reprochó en El Primer Café "sus cambios de opinión sobre las propuestas", especialmente en lo económico, porque "al final no queda claro dónde está".

"Ella hace seis meses celebraba la reforma de pensiones. Hace un mes ponía duda a la continuidad de las AFP, y decía que su Gobierno se quería hacer cargo de eso, y hoy día su encargado económico reafirma la reforma de pensiones y dice que siga adelante", afirmó.

"Hace un par de semanas, en el debate del Salmón, ella defendía y anunciaba el salario mínimo de 750 mil pesos. Hoy día lo relativiza y (señala que) en realidad no es eso lo que le importa, sino el contexto y que las familias puedan vivir, etcétera", continuó.

"Respecto de los países democráticos, cada vez que se le ha preguntado relativiza y no condena las situaciones de Venezuela o de Cuba, pero al mismo tiempo dice que ella defiende la democracia a todo evento y que no está con su partido", cerró.

En definitiva, "son estas cosas, contradictorias de una semana a otra, donde uno no tiene claro dónde se ubica la candidata Jara", afirmó Santa Cruz.

"A mí me molestaría mucho menos que ella dijera: 'Yo estoy por un salario mínimo de 750 mil pesos'... Para mí, sería un desastre laboral enorme, pero (...) estaríamos claros dónde se ubica la candidata Jara. Lo cierto es que hoy día no tenemos idea, porque se mueve de un lado a otro con una facilidad que es impresionante y a mí eso es lo que me preocupa", cerró el dirigente de Chile Vamos.