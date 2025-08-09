Partido Social Cristiano y descuelgues: "La candidatura de Matthei ha perdido fuerza"

La presidenta del Partido Social Cristiano (PSC), Sara Concha, desestimó en Cooperativa que los descuelgues dentro de Chile Vamos en torno a la candidatura presidencial de Evelyn Matthei tengan un efecto "hacia afuera" y perjudiquen el desempeño de la derecha en los resultados de la primera vuelta de noviembre.

Figuras de la coalición opositora como el diputado Andrés Celis (RN), el senador Alejandro Kusanovic (RN, con militancia suspendida), el alcalde de La Florida, Daniel Reyes (UDI) y Carlos Larraín (RN) han manifestado su disposición a votar o han emitido gestos a favor del abanderado republicano, José Antonio Kast -que encabeza las encuestas-, pese al respaldo formal de sus partidos.

"Creo que es evidente que la candidatura de Evelyn Matthei ha ido perdiendo fuerza y por eso muchos hoy optan por apostar por el que va a ganar (las elecciones presidenciales). Y quien podría hacerlo -y nosotros esperamos que sea así en la primera vuelta- sea José Antonio Kast", expresó Concha.

"Hay un problema interno que se le genera a Chile Vamos, que es bastante complejo a esta altura de la coalición y yo hago un llamado a recapacitar un poco también en eso (...), aunque creo que aunque vayamos separados, de todas maneras, a las oposiciones les va a ir bien", afirmó la diputada.

"La situación (de los descuelgues) es más compleja para la interna de Chile Vamos que hacia afuera, porque vuelvo a insistir: aunque compitan todos los candidatos (opositores), pienso que que la fuerza igual va a permitir que uno de ellos pase a segunda vuelta y compita con el gran enemigo que hoy día está al frente, que es la izquierda radical", indicó la timonel del PSC.

"Es muy difícil llegar a acuerdos con Chile Vamos que no tienen la disponibilidad"

Concha también se refirió a la inscripción del pacto parlamentario que su colectivo hizo con los partidos Nacional Libertario y Republicano, que sepultó los llamados de Chile Vamos a acordar una lista única con todo el sector.

"La verdad es que es muy complejo llegar a acuerdos con Chile Vamos cuando hace un llamado a la unidad y no tiene realmente la disponibilidad como la que, quizás, nosotros logramos tener -incluso sentándonos a la mesa- conversando respecto a la realidad de cada una de las regiones en las que nosotros nos colocamos de acuerdo para tener candidatos", indicó la timonel.

"Muchas veces, el llamado que hace Chile Vamos solamente se queda en una declaración de buenas intenciones (...). Quizás hubiese sido mejor una lista parlamentaria única, pero los proyectos son distintos y con la coalición no se han logrado esos acuerdos con los que hoy día nosotras estamos firmando este pacto parlamentario", argumentó la diputada.

Pese a ello, Concha dijo que con Chile Vamos evaluarán "(establecer un futuro pacto y) omitirse en regiones en las que se podría tener buenos resultados, pero eso implica un análisis profundo de lo que significa para todos esa decisión de omitirse o no".

"Creo que eso también es algo a lo que no nos cerramos 100%. Siempre el Partido Social Cristiano ha estado disponible al diálogo (...), pero lo más importante es pensar en Chile y eso muchas veces no lo encontramos, por ejemplo, en Chile Vamos para llegar a acuerdos", concluyó.