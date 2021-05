Partido Socialista: El diálogo con la DC es un objetivo que se va a mantener

El diputado Manuel Monsalve, uno de los vicepresidentes del Partido Socialista, aseguró que el diálogo con la DC no está cerrado y que es un "objetivo" de la colectividad, luego de las fallidas primarias generales entre el PS, PC y el Frente Amplio.

"El camino va a ser el diálogo. El desafío que tiene la oposición y las transformaciones que Chile demanda es construir mayorías amplias, que permitan hacer las transformaciones, pero también que le den gobernabilidad a Chile", señaló Monsalve.

"Allí está el eje que, por lo menos, el Partido Socialista ha venido planteando. Las primarias amplias de la oposición, sin exclusiones, detrás de un programa de tranbsformación con liderazgos comunes -explicó- Eso, lamentablemente, previo a la inscripción de las primarias, fracasó, tuvo un derrumbe".

"Eso no es una buena noticia, pero el PS va a mantener la tarea de construir puentes de diálogo. El diálogo con la Democracia Cristiana es un objetivo que se va a mantener... Con el objeto de poder construir esa mayoría de liderazgos comunes y esos programas comunes que Chile necesita", aseguró Monsalve.

RICARDO CELIS: "EL PPD SIEMPRE CREYÓ EN UNIDAD CONSTITUYENTE"

El diptutado Ricardo Celis (PPD), en tanto, planteó que cada partido de oposición debe elegir a un candidato al cual apoyar en las presidenciales, pero con el fin de enfrentar las elecciones "unidos".

"Lo importante es trabajar en base a la unidad y no seguir haciendo recriminaciones, porque eso no nos va a conducir a nada. El PPD siempre creyó fuertemente en la Unidad Constituyente, es más, Heraldo Muñoz fue un actor, un constructor, de la Unidad Constituyente", aseguró.

"Lo que queda de futuro yo creo que ya está definido, que va a estar el Partido Comunista y el Frente Amplio, y lo que tiene hacer el resto de la oposición de la centro izquierda es definir a un candidato o una candidata, para enfrentar el proceso eleccionario", recomendó.

"Obviamente, allí, la Unidad Constituyente (...) es un actor central", indicó Celis.

MALDONADO NO BAJARÁ SU CANDIDATURA

La vicepresidenta del Partido Radical, Marcela Hernando, descartó que Carlos Maldonado vaya a bajar su candidatura para ir en apoyo de Paula Narváez (PS).

"Nosotros no estamos evaluando el ir a una convencional. No está dentro de nuestros planes, ni siquiera dentro de nuestras alternativas, porque la verdad no se entendería haber desperdiciado la posibilidad de ir a una primaria legal, que te da espacio en los medios de comunicación, que tiene además las cosas super reglamentadas, por un acuerdo entre nosotros y que tampoco motiva a la gente ir a votar", fustigó Hernando.

"Esa alternativa para nosotros no existe. Hay que reconstruir confianzas, pero no obstante a ellos, cada una de esas tiendas políticas, tienen que resolver sus propios conflictors internos", sentenció.