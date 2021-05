Paula Narváez ahora también es candidata del Partido Liberal y Nuevo Trato

La precandidata presidencial Paula Narváez (PS) confirmó que ahora también representará al Partido Liberal y al Nuevo Trato en la carrera a La Moneda, luego de que Pablo Vidal -militante de la última tienda- se bajara esta misma mañana.

"Esta fusión lo que significa es poder llevar adelante un proyecto cada vez más grande y colectivo, cada vez con más fuerza, para poder sacar adelante todas esas transformaciones que Chile hoy día exige", apuntó la ex ministra desde la sede de su colectividad.

"Éste es el camino correcto -enfatizó Narváez- el camino de ir justamente aglutinando estas fuerzas, poder complementarnos en nuestras miradas, poder integrarnos en nuestra diversidad; porque Chile se enriquece cuando valora y cuando ama sus diversidades".

Llega Nuevo Trato para dar respaldo a la candidata socialista Paula Narvaez @Cooperativa pic.twitter.com/5HycxzFjCb — Paola Aguillón (@Aguillonismo) May 19, 2021

¿PRIMARIA CON QUIÉNES?

Hay voces que asumen que ella se sumará a la primaria con el Frente Amplio y el Partido Comunista, y no a la de Unidad Constituyente (PPD, Partido Radical, Democracia Cristiana, Ciudadanos y el Partido Progresista), aunque la ex vocera no quiso confirmar ni negarlo, pues afirmó que esas conversaciones "están situadas en el espacio de los partidos políticos".

Según la presidenciable, son los conglomerados "quienes llevan adelante los diálogos que se requieren para el establecimiento de esa decisión".

De todas maneras, reiteró que "hemos planteado desde siempre (la realización de) primarias lo más amplias posible; he dicho desde el día uno de esta precandidatura que me parece que el momento histórico que estamos viviendo exige y reclama la máxima unidad de las oposiciones, y lo sigo sosteniendo".

En la misma línea habló el timonel del PS, Álvaro Elizalde, e incluso yendo más allá al señalar que "vamos a insistir en una primaria sin exclusiones. Creemos que hay que construir mayoría, y por tanto, reiteramos nuestra disposición de participar en una primaria con todos los actores progresistas".

"Creemos que no es a través de los vetos que se construye la mayoría que Chile requiere, y por eso lo que hemos planteado es una primaria con todas y todos", expuso.