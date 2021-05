Paula Narváez: Antes de la inscripción, Gabriel Boric me planteó que no podía haber vetos

La precandidata presidencial socialista, Paula Narváez, aseguró que antes de la desordenada inscripción de las primarias legales de la oposición, en la que su tienda desahució el acuerdo conformado con el Partido Comunista y el Frente Amplio, su competidor de esa coalición, Gabriel Boric, había comprometido que "no habría vetos ni exclusiones", como finalmente sucedió con el PPD.

"Yo conversé con Boric este tema ayer en la mañana, a eso de las 11:00 horas, a propósito de los eventuales apoyos que yo pudiera recibir en esa jornada, como efectivamente se materializaron, y él me planteó que su postura era que no podían haber vetos ni exclusiones, que podía llegar con los apoyos de los otros partidos porque la candidata era yo (...) Por eso es que yo siento que fui engañada", reveló en El Diario de Cooperativa.

En ese sentido, criticó que el diputado por Magallanes señalara públicamente que el eje Apruebo Dignidad no pensaba pactar con colectividades "castigadas" por los electores el fin de semana pasado, como es el caso de la comandada por Heraldo Muñoz.

"Él mismo está señalando entonces que tiene una posición distinta a la que conversamos el día de ayer (...) Me parece muy arrogante plantearse desde una superioridad, dada la corta historia que ellos (el Frente Amplio) tienen, para erigirse como los únicos salvadores de la situación, cuando sabemos que el país, para poder ser gobernado, necesita de mayorías consistentes", exhortó Narváez.

[En Vivo] Precandidata PS, Paula Narváez: Entiendo que esto se pueda leer de múltiples formas, pero es una falsa dicotomía el hablar de un giro a la izquierda o la mantención de la política de los últimos 30 años #CooperativaElecciones https://t.co/uUnI1iWftU — Cooperativa (@Cooperativa) May 20, 2021

La ex ministra insistió en que su partido intentó concurrir a la primaria legal para conseguir "la unidad más amplia posible de las oposiciones, y por lo tanto, nuestras decisiones y planteamientos iban en torno a ese propósito, y eso incorpora y es consistente con la idea de acoger el apoyo que nos da el Partido Liberal, Nuevo Trato y el Partido por la Democracia".

Pero ya que no pudo concretar su participación en los comicios de julio, planteó que "tenemos que evitar tanta fragmentación, y me parece importante analizar el escenario quizás de una primaria convencional, porque creo que cuanto más unidos lleguemos a las presidenciales de noviembre, mejor".

"NO PERMITO VETOS, Y QUIEN CREE QUE PUEDE GOBERNAR SOLO, SE EQUIVOCA"

Posteriormente, la abanderada fue hasta el Congreso para conversar con los diputados y senadores del PS para analizar el escenari político.

Allí, la ex ministra reiteró su punto y enfatizó: "La candidata soy yo y yo he tenido una única postura durante todo este tiempo: construir unidad, y por lo tanto, al ser yo la candidata doy las garantías exactas de que no permito vetos".

No obstante, "los escenarios están abiertos, aquí lo más importante es pensar que tenemos que construir para gobernar Chile, y aquel que crea que va a poder gobernar solo, está equivocado; yo jamás me cerraré al diálogo con las fuerzas políticas de la oposición, siempre es necesario en una democracia mantener esos canales abiertos", puntualizó.

La candidatura de Narváez cuenta con el apoyo del PPD, el Partido Liberal y la plataforma Nuevo Trato, que reúne a diputados ex frenteamplistas.