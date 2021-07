Paula Narváez: Lo más importante es que la primaria convencional se pueda realizar

Mientras no se define su primaria convencional con la eventual carta de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, la candidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez, respaldada por el PPD, el Partido Liberal y Nuevo Trato, instó este miércoles a la unidad de la centroizquierda y reiteró su llamado a la realización de una consulta.

En entrevista con Lo Que Queda del Día, la aspirante a La Moneda afirmó que "lo primero que quiero es que esto de las primarias ciudadanas o consultas ciudadanas pueda resultar. Eso es lo más importante y creo que la decisión hoy está puesta en los partidos políticos".

"Yo, como candidata, vine y me puse al servicio de la invitación que me hicieron militares del PS a poder competir al interior de mi partido. Siempre quise competir. Yo lo que estoy pidiendo es competir y no hay ningún problema con eso. Uno puede ganar o perder, pero esa ha sido mi disposición desde el día uno", defendió la ex vocera del segundo Gobierno de Michelle Bachelet.

"Mi posición ha sido invariable: amplitud y unidad de la centroizquierda para poder gobernar los cambios que Chile necesita. Lo seguirá sosteniendo hasta el final", enfatizó.

Más temprano, Narváez relanzó su candidatura y presentó las "40 medidas más urgentes" de su eventual Administración en un acto en la comuna capitalina de Renca, junto a dirigentes políticos y sociales.

El lanzamiento se llevó a cabo esta mañana, junto cuando se conoció otro sondeo de opinión: la encuesta "Data Influye", que situó a la abanderada PS en los últimos lugares en las menciones espontáneas sobre las presidenciales, y en la que Provoste apareció tercera.

En este marco, Narváez reconoció en Cooperativa una "dificultad" para despegar en las encuestas: "Cuando uno sale de la esfera pública, a uno la tienden a olvidar y tenía bajo conocimiento. Eso impacta muy fuertemente la posibilidad de adhesión. Puede haber características personales, no lo descarto para nada, pero pueden haber otros elementos y que tienen que ver más bien con las circunstancias. Y es que yo no tengo ningún cargo público y en general, si uno analiza quienes pueden ser candidatos y candidatas, son generalmente figuras que ejercen un cargo público", planteó.

La candidata también hizo hincapié en las trabas que ha tenido para hacer su campaña en medio de la pandemia: "Es muy complejo, pero hay que adaptarse y seguir trabajando con confianza", dijo.

En paralelo, y a la espera del consejo nacional de la DC fijado para el 5 de julio, Provoste tiene una actividad de corte social esta mañana junto a su correligionaria y alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro.