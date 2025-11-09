PC reitera apoyo a eventual partida de Jara "como un gesto a favor de la unidad"

El timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, reiteró que valora "como un gesto a favor del proceso de unidad" la eventual renuncia o suspensión de la militancia de la candidata oficialista y de la DC, Jeannette Jara, en el caso de que sea electa Presidenta de Chile.

La abanderada transparentó su intención esta semana en Cooperativa con el argumento de "ahorrar problemas", ya que en la campaña "se ha generado mucha controversia" con su adherencia al PC, expresó.

Carmona ya había señalado al respecto que el colectivo "respetará" el alejamiento de la exministra "a favor de un proceso mayor", pero esta jornada volvió a aseverar que "hay un acuerdo de comprender, asumir y respaldar decisiones como ésa si fueran necesarias, en tanto reflejan una cosa de fondo".

"Es una manera de dar una señal del compromiso que se tiene con una coalición; lo valoraría como un gesto a favor del proceso de unidad", afirmó el timonel PC.

FA: Jara no piensa en sacar votos con ofensas y mentiras

Jara se apronta a cerrar su campaña presidencial con sus últimos actos: el martes, estará en la Plaza de Maipú a las 18:00 horas y, el jueves, culminará sus actividades en la Plaza Sotomayor, en Valparaíso.

La presidenta del FA, Constanza Martínez, expresó que, "como su candidatura fue de unidad y salió de una primaria -cosa que la derecha no logró-, tiene un equipo y una estrategia que va pensando en Chile y no en sacar uno o dos votos respecto a ofender y mentir, sino proponer (ideas)".

"Jeannette es un liderazgo que unifica y por eso creo que estamos más preocupados en mostrar cuál es nuestra alternativa a Chile, en vez de andar buscando peleas chicas con otros candidatos", manifestó.