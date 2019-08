Piñera defendió gestos a Lavín y mandó recado a Chile Vamos: "No sean tan sensibles"

El Presidente Sebastián Piñera desdramatizó el gesto que tuvo con el alcalde Joaquín Lavín (UDI) al hablar de la "amistad" que los une y reunirse en privado con él; gestos que Evópoli interpretó como "un hecho político innegable: la carrera presidencial se adelantó" desde el propio Ejecutivo.

Entrevistado este martes en el matinal de MEGA, el Mandatario insistió en que "Joaquín Lavín es un gran alcalde, un gran candidato", pero dijo que también los senadores Andrés Allamand, Manuel José Ossandón, Francisco Chahuán y Felipe Kast son "muy buenos candidatos".

El Presidente dijo que él dará garantías a "todos los candidatos" de no intervenir en la definición de su sucesor, aunque admitió que "puede que tenga" un favorito.

"No soy un robot insensible, yo puedo tener mi opinión", dijo, sin revelar, obviamente, su preferencia: "No me van hacer caer en ese palito", bromeó.

Más allá de eso, acotó: "Les pido que no sean tan sensibles. Porque yo hablo bien de una persona no significa que lo vaya a elegir".

"Se van a enojar todos los de Chile Vamos, (pero) también como Presidente de Chile, yo les aseguro a los candidatos de oposición que van a tener un trato justo y equitativo, porque el que tiene que elegir al próximo Presidente somos todos los chilenos", sostuvo Piñera.

En todo caso, insistió, "creo que este no es el tiempo de las candidaturas, este Gobierno lleva recién un año y medio"

Consultado, finalmente, sobre el nombre de su esposa, Cecilia Morel, opinó que "sería una tremenda Presidenta, pero la conozco hace más de 46 años y ése no es su mundo".