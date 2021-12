Presentan recurso de protección contra Kast por alusión a inexistente acusación de "abuso" contra Boric

Una abogada de Concepción presentó un recurso de protección contra el candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, por dichos contra el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

La acción judicial fue ingresada por Romina Mora a raíz de la alusión de la carta derechista a una inexistente acusación de "abuso" contra el frenteamplista en el marco de un debate organizado el viernes de cara a la segunda vuelta de las elecciones.

No obstante, desde el comando de Boric, su coordinador político, el también diputado Giorgio Jackson (RD), sorprendido por la noticia, señaló esta noche -en el programa Estado Nacional de TVN- que la acción legal no proviene del abanderado ni de su entorno: "Acabo de preguntar en su grupo. Me enteré igual que ustedes y creo que si hubiera sido algo nuestro me hubiera enterado, porque es algo importante", dijo.

"Al menos Gabriel Boric no ha presentado ningún recurso. No sé quién lo hizo y a través de qué poder, pero al menos Gabriel Boric no", enfatizó.

En el foro Archi del viernes en la mañana, Boric aseguró que entre ambos aspirantes hay "una diferencia, cuando yo me equivoco, pido perdón y soy capaz de enmendar la posición", no obstante, Kast consultó al también diputado si "le pediste perdón a la mujer que te acusó de abuso, esa situación todavía no se aclara".

El ex líder estudiantil, que alguna vez fue acusado de acoso y no de abusos, catalogó esta interpelación como "grave y lamentable" por usar "espacio como este sobre temas que no tienes absolutamente idea. Yo he señalado en todos los términos que estoy totalmente disponible, porque no tengo nada que esconder, a cualquier investigación de carácter judicial".

"ACTITUD ILEGAL Y ARBITRARIA"

En el recurso presentado este jornada, la abogada Mora pidió a la corte considerar que "si bien muchas de las expresiones fueron planteadas de forma interrogativa, de ellas se desprende que se da por acreditado los delitos de "abuso" o "acoso" sexual, al exigir agresivamente una respuesta con la frase "pediste perdón", ya que esto implica aseverar que los supuestos hechos sobre los que debía, a juicio del señor KAST, - pedir perdón - , efectivamente acontecieron y que son hechos verídicos, por lo que con estas expresiones JOSÉ KAST ignora y transgrede efectivamente el principio de PRESUNCIÓN DE INOCENCIA".

La jurista afirmó que la actitud de Kast "es ilegal y arbitraria", acusando que "transgrede todas las normas que fundamentan el presente recurso, y que no puede menos que saber que el "ABUSO" (su imputación inicial), según él lo plantea como "ABUSO SEXUAL" se refiere a un delito grave, imputación de la que posteriormente se retracta señalando que se refería a "Acoso" sexual, otro delito".

"Por otro lado —agrega—, al instar al señor BORIC a probar un hecho negativo es de la máxima bajeza jurídica y contraviene los más básicos principios y fundamentales garantías probatorias".

"Todas estas conductas han sido realizadas a fin de engañar a la opinión pública, quienes en general no pueden distinguir la diferencia entre un delito de abuso sexual, una violación, o un acoso sexual; o por otro lado, no tienen los ciudadanos por regla general el conocimiento técnico jurídico referido a sobre quien recae el peso de la prueba; por lo que no cabe duda que el señor JOSE KAST ha obrado dolosa y conscientemente, con el único objetivo de dañar la honra y buen nombre del señor BORIC, vulnerando los principios más básicos que rigen nuestro ordenamiento jurídico, situación inaceptable para una persona que aspira a convertirse en Presidente de Chile y que pretende por estos medios deleznables alcanzar dicho cargo, vulnerando las más básicas garantías con que la constitución y los tratados internacionales protegen a todos los ciudadanos", enfatiza.

"Su interpelación fue a todas luces un gatillante para que miles de personas procedieran a denostar la imagen pública de don GABRIEL BORIC, imputándole delitos y conductas moralmente reprochables, lo que le ha causado grave perjuicio y menoscabo a la vida privada, laboral y a la honra al señor BORIC", sostiene el escrito.