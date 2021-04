Presidenciales: Comando de Heraldo Muñoz descartó "pre-primaria" con Paula Narváez

Si bien meses después de que el PPD y el PS acordaran definir una candidatura conjunta a La Moneda a todas luces persisten las buenas voluntades para respetar ése compromiso, la idea de una "pre-primaria" entre Paula Narváez o Heraldo Muñoz finalmente se cayó por parte de la tienda de este último.

Esto, porque en su comando dieron un portazo a la propuesta del senador socialista Carlos Montes de medirse en comicios el 8 y 9 de mayo, y el presidente (s) del PPD, Francisco Vidal, pidió reunirse con la directiva Álvaro Elizalde para conversar sobre el tema.

Para su colectividad, en el escenario actual no es posible una "pre-primaria", por lo que previamente han planteado dirimir la opción presidencial mediante una encuesta, pues de todas maneras "ambos partidos tenemos la convicción que esa unidad se debe expresar en la primaria legal del 18 de julio, llevando una sola candidatura".

"Nuestro objetivo es lograr con los socialistas una fórmula que permita dirimir el mecanismo para elegir un solo candidato", reafirmó Vidal.

Asimismo, negó que el timonel PPD vaya a retirarse de la carrera a La Moneda: "no me quiero colocar en esa situación y por lo menos, que yo sé, en el caso de Heraldo Muñoz, no se le pasa por la cabeza bajarse para una candidatura senatorial".

"LAMENTAMOS QUE AHORA NO EXISTA LA DISPOSICIÓN"

Álvaro Elizalde también da un no rotundo a la posibilidad de que Paula Narváez se baje, a pesar de que desde que confirmó su candidatura no ha logrado convencer en las encuestas, y ha admitido que su principal problema es ser poco conocida en un contexto sanitario en que no puede hacer campaña.

Sobre los comicios acordados, el líder socialista manifestó que "nosotros hemos insistido que una decisión de esta naturaleza debe ser adoptada por mecanismos democráticos", como lo era la alternativa descartada por el PPD.

"Es imprescindible tener una candidatura que represente al mundo del socialismo democrático y, en ese contexto, nos parece que la primaria convencional es la mejor alternativa. Así lo habíamos acordado con el Partido por la Democracia y lamentamos que no exista ahora disposición para avanzar en el cumplimiento de este acuerdo", añadió Elizalde.

La directiva del PS analizó el tema la noche del lunes, y prepara una declaración al respecto. En paralelo, sigue pendiente el consejo nacional del PPD, que se pospuso de mediados de marzo al próximo 17 de abril.