Tópicos: País | Política | Presidenciales

Presidente Boric felicita a Jara y Kast, y pide "honestidad, probidad y vocación de servicio"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Espero que sean unas elecciones limpias, que sean unas elecciones transparentes", dijo desde La Moneda.

El Presidente Gabriel Boric habló al país cerca de las 20:30 horas y felicitó a Jeannette Jara y José Antonio Kast, candidatos que disputarán la segunda vuelta el 14 de diciembre, y definió el perfil que deben cumplir los postulantes a cargos de representación popular, enfatizando el rol ético y la responsabilidad que conlleva la función pública frente a la ciudadanía.

"En una democracia, los candidatos y candidatas que aspiran a representar a los vecinos y vecinas en las comunas y en las regiones son, o deben ser, servidores públicos con la honestidad, con la probidad y con la vocación de servicio", dijo.

Flanqueado por los ministros Camila Vallejo (Secretaría General de Gobierno) y Álvaro Elizalde (Interior), y desde uno de los patios de La Moneda, Boric enfatizó que "cualquier otra búsqueda de interés personal, de enriquecerse, de enaltecerse uno mismo o de servirse del pueblo en vez de servir al pueblo, no tiene cabida en la democracia. Y eso es lo que la ciudadanía también exige a sus representantes".

"Espero que sean unas elecciones limpias, que sean unas elecciones transparentes, que sean unas elecciones en que debatamos proyectos de futuro para las comunas, para las regiones y para el país", agregó.

