Primaria oficialista: Jara acusa "campaña del terror" y asegura ser más competitiva que todos sus rivales

La candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, acusó una "campaña del terror" al interior del oficialismo, luego de que Carolina Tohá advirtiera sobre su eventual falta de "competitividad" en la elección de final de año.

Tras conocer los resultados de la encuesta ICSO-UDP, en la que Tohá marca 8 puntos y Jara 7, esta última dijo que "va a ser la ciudadanía la que elija quién es la candidata más competitiva; no son declaraciones de los comandos las que establecen eso".

"No me gustan las campañas del terror, encuentro que no es bueno estar metiendo miedo, sobre todo, además, viendo los datos objetivos", añadió.

Jara mencionó además una proyección de "Studio Público" conocida el miércoles respecto a la primera vuelta presidencial. Citando tales resultados, dijo: "Soy más competitiva que todos los candidatos de la primaria, entonces no le veo mucho sentido a estar nosotros mismos declarando algo que va a decidir la ciudadanía, y menos a estar metiendo miedo".

Consultada sobre un posible cambio de estrategia en su campaña, Tohá indicó que éstas "se aplican, no se anuncian", y el tema de fondo "no tiene que ver con las durezas de los tonos, (sino que) está en mostrarse y que la ciudadanía pueda identificar las diferencias y elegir informada, en eso no vamos a cambiar".

"Yo invitaría a que en este proceso electoral se debata abiertamente, creo que es bueno que las cosas se debatan, no es bueno impedir que salgan las diferencias, pero invitaría, y me aplico yo misma en primer lugar a esa norma, a cuidar el tono y las formas, a todos los actores", añadió.

Franja y video de Winter generan polémica

Por otro lado, el Partido Radical presentó un reclamo formal ante el Frente Amplio por un segmento de la franja de su candidato, Gonzalo Winter, donde le dice a su hijo que "Chile puede ser cruel, desigual e injusto" y que, en el pasado, "el país creció sólo para unos pocos".

La tienda oficialista cuestionó que, entre las imágenes que acompañan esta locución, aparece el recordado incidente del exsubsecretario de Transportes Patricio Tombolini -militante radical que fue indagado y absuelto del caso Coimas- con el llamado "hombre del cartel".

"Creemos que es una agresión gratuita por parte del Frente Amplio", manifestó el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, relevando que "hemos sido muy respetuosos en los momentos más complejos que ha pasado el Frente Amplio en este Gobierno, y creo que esa reciprocidad no se ha cumplido".

Para el dirigente oficialista, este hecho "contamina la unidad: quieren avanzar en una lista parlamentaria, pero claramente, no se despegan de golpear a los partidos que son históricos en este país. Somos patrimonio de la nación, con 163 años de historia".

Dado que el propio exsubsecretario amenazó con querellarse, el Frente Amplio aclaró en un comunicado: "En la franja se incluyó una imagen representativa de un momento político del país, sobre el cual hemos tenido una mirada crítica. No contiene expresiones injuriosas ni en lo visual ni en lo narrativo contra Patricio Tombolini".

En tanto, un sketch humorístico publicado por Winter también ha generado roces con el Socialismo Democrático, ya que el senador Fidel Espinoza (PS) lo calificó de "imbecilidad", ante lo que el diputado Diego Ibáñez (FA) cuestionó: "¿Qué pasaría si un Senador del FA tratara de 'imbécil' a Carolina Tohá?".

¿Hasta cuándo el Partido Socialista no toca a Fidel Espinoza? Qué pasaría si un Senador del FA tratara de "imbécil" a Carolina Tohá? Ser de izquierdas tb trata sobre ello. https://t.co/AYKgPMg8Tz — Diego Ibáñez (@diego_ibanezc) June 11, 2025

Diputada frenteamplista defiende postura del estallido

Todo esto se suma a una controversia causada por la propia Tohá, al insistir que siempre ha rechazado la violencia del estallido social, y que no ha visto lo mismo por parte de otros liderazgos del sector.

Al respecto, la diputada Gael Yeomans, vocera del comando de Winter, respondió que "desde el Frente Amplio siempre hemos condenado la violencia, pero eso no nos ha impedido apoyar las demandas sociales contra el abuso y la injusticia que se expresaron en el estallido social", y en esa línea, "esperamos que esa sea la postura de todas las candidaturas del progresismo".